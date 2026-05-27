“¡Como ven, yerba mala nunca muere!”

Con ayuda de la inteligencia artificial (IA) generativa, el actor y comediante Luis Raúl anunció su regreso al Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré (CBA) tras 12 años de su fallecimiento para ser el protagonista de la obra “Estoy vivo, Kbrones”, que arranca del 7 al 9 de agosto.

La reaparición del legendario artista ocurrió este martes desde una conferencia de prensa, con unos videos trabajados por la compañía TopDoerr, desde el vestibulo del recinto en que marcó una generación con su fusión de humor rojo, perspicacia del quehacer social y político de Puerto Rico, así como la transparencia sobre su intimidad por más de una década.

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Entre los videos, apareció una imagen producida por IA del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que “nuestro pequeño hombre regordito” volvía a la Isla, seguido por otra imagen del boricua anunciando, desde Piñones, su nuevo espectáculo.

“Luis Raúl era una persona especial para todos, él llegaba, caminaba por los pasillos, uno lo veía, se sonreía, y de las cosas negativas que nos pasaba a diario, él los cambiaba por algo positivo y sacaba de todo eso una nota jocosa, cómica, algo que nunca forzaba la risa, la risa era natural”, expresó Jetppeht Pérez, director ejecutivo del CBA de Santurce, quien resaltó que el boricua llegó a pisar las tablas por primera vez para la adaptación de una pieza de Federico García Lorca en 1983, pero que dio rienda suelta a la comedia en el año 2004.

La pieza dirigida por Gil René Rodríguez, donde viejas amistades tendrán la oportunidad de reconectar con el ponceño por unas cartas que les dejó luego de su partida, surgió de unas promesas que manifestó previo a su muerte, donde pidió tener una foto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, lugar donde hizo historia al ser el primer comediante en presentarse ante casa llena en el recinto de Hato Rey el pasado 14 de septiembre de 2013, un espacio que llevara su nombre, y un espectáculo para honrar su memoria.

“Luis Raúl y yo fuimos amigos por toda la vida, hasta su último suspiro, y para hacerles el cuento largo corto, cuando fuimos a la Funeraria Ehret, yo fui con la familia a buscar las cenizas, y tuve un momento aparte con él en esa funeraria, y le prometí que si aún estaba vivo a sus 10 años de partida, iba a celebrar su legado”, expresó Ángel Sepúlveda, excompañero de vida del ponceño, quien reveló que intercambios de más de tres años con el productor Pepe Dueño llevó a darle forma a la presentación que contará con la participación del Tita Guerrero, Herbert Cruz, Gisselle Ortiz, Silverio Pérez, y hasta el mismo Pepe y Gil René en las tablas.

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La relacionista Lidda García Acosta, quien asistió a “Luisra” en su carrera como humorista, afirmó conmoverse con el libreto a cargo del mismo Silverio Perez tras reconocer que “el mismo Lúis Raúl”.

“Luis Raúl está todo momento en escena, es el protagonista de esta pieza, es una obra teatral, pero la magia y lo maravilloso que está hilvanado ese libreto solamente lo podría escribir Silverio Pérez”, destacó Acosta, resaltando el talento de quien le dio la oportunidad a la estrella a salir en la pantalla chica en el programa “Anda pa’l cará”.

¿Pero por qué recurrir a la IA generativa para revivir al comediante, tras los planteamientos éticos que ha provocado la imposición de esta herramienta, desde el uso inapropiado de propiedad intelectual, su impacto ambiental y energético, así como el cuestionamiento del mismo ser un reemplazo para recursos humanos en diversas industrias?

Dueño, por su lado, expresó que, de Luis Raúl estar vivo, el mismo “no estuviera en contra de algo que, a medida del tiempo, se ha ido desarrollando”.

“Luis Raúl era una persona demasiado atrevida, él siempre quería ser el primero en todo, el primero en ir al Choliseo, el primero en ser tan atrevido en su vocabulario, ya que, aquí, en el CBA antes, no se podía decir malas palabras en el escenario, y él rompió con ese esquema. Él estaba adelantado a su momento”, sostuvo el reconocido productor.

Sepúlveda, por su parte, resaltó que otro esquema que rompió el comediante cuando llegó a transmitir en vivo su espectáculo “Qué ojones”, en un momento donde los artistas se negaban a realizar las mismas por una posible disminución de ventas de entradas. “Cuando hicimos ‘Qué ojones’, fue un ‘livestream’ a nivel mundial, y tuvo impacto en Brasil, Alemania, en las bases militares del mundo entero, él siempre estuvo ‘one step ahead’, como decía la marca Panasonic, anticipó el futuro”, resaltó.

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Siempre la humanidad debe prevalecer

Pérez, por su lado, planteó que en la próxima puesta en escena, que también contará con un programa especial en Telemundo llamado “En el Baúl de Recuerdos” el próximo 3 de julio, a las 8:00 de la noche, aseguró que, aún con la implementación de la IA será un accesorio adicional al talento que derrochará en esas próximas funciones.

“La humanidad y la inteligencia emocional de cada individuo no puede rendirse a la IA. Siempre la humanidad debe prevalecer, y cuando vean la obra, se van a dar cuenta de que utilizamos nuestra humanidad y la humanidad de Luis Raúl, la IA será una mera herramienta como son las luces, y como son los micrófonos”, indicó el también cantautor.

García Acosta, por otro lado, afirmó que la producción llegó a un acuerdo con la familia directa de Luis Raúl no solo para usar su imagen, pero también un porcentaje de las ganancias que hubiera adquirido el artista en vida.

“Cuando la IA sustituye a alguien, no cobra porque no está, pero sí hay un legado que la familia lo aceptó, lo aceptó en la negociación, y ellos están de acuerdo, y ellos van a estar aquí en la noche del estreno, están en pleno apoyo”, aseguró.

La venta de boletos comienza este jueves 28 de mayo a través de www.ticketera.com, www.tcpr.com y Bellas Artes.