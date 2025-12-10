Si estás empareja’o la vas a pasar de show y si no ¡también!

Eso aseguran Isel Rodríguez, Julián Gilormini y Marian Pabón, quienes buscan sacar a la gente de la rutina y sacarle punta a aquellos que son alérgicos a los compromisos amorosos en la obra “Pegados: Un musical diferente”, que tendrá lugar en la víspera de San Valentín, el 13 de febrero, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

Los actores comenzaron los preparativos para traer la inesperada y cáotica comedia escrita por los españoles Ferran González, Alicia Serrat y Joan Miguel Pérez a las tablas boricuas en una refrescante adaptación que será producida por Nueva Escena PR. La trama sigue la historia de un chico y una chica que tienen una aventurita nocturna tras conocerse en una discoteca, pero el encuentro resultar tener consecuencias inesperadas cuando la pareja queda pegada una del otro.

“Yo siento que nosotros la vamos a pasar brutal aquí, porque cuando uno la pasa bien, y se está riendo con gente que admira y respeta, gente que son bien graciosas, tú sabes que le vamos a sacar punta a todo chiste”, compartió Isel, quien catalogó como “privilegio” unirse en el escenario nuevamente con Gilormini, tras haberlo hecho en el musical “Rock of Ages”, donde también fueron pareja.

El elenco de “Pegados: un musical diferente”, compuesto por Marian Mabón, Isel Rodríguez y Julián Gilormini, llegará a las tablas boricuas el próximo 13 de febrero. ( Suministrada )

“Va a disfrutar el público y vamos a disfrutar nosotros, porque esto, a pesar de que se trata de dos extraños estar pegados de la nada, nosotros tenemos una relación simbiótica en tarima”, agregó la también integrante de Teatro Breve, quien mostró su entusiasmo por asumir un rol que conlleva darlo todo a través de la comedia física, donde un ingenio preciso y una condición física sólida serán clave para triunfar.

Gilormini, por su lado, aseguró que ya está preparándose para el “cardio” que tendrá que hacer para esta pieza, que también contará con la participación del reconocido pianista Harry Aponte, quien será el único músico en escena, así como el responsable de entrelazar la historia y acompañar musicalmente a los artistas, tanto en las buenas, como no tan buenas.

“Sé que todos vamos a tener una excelente química aquí. También, estar con alguien como Marián, que la admiro de muchísimos años, es grande”, destacó Gilormini, quien resaltó que “Pegados” también aspira a poner de frente cómo las conexiones más genuinas suelen aparecer cuando menos lo esperamos con el humor y situaciones absurdas.

“La obra nos invita a mirar de frente esos momentos incómodos que, sin quererlo, terminan revelándonos quiénes somos de verdad”, apuntaló.

Marian Pabón, por su lado, destacó que volver al teatro representa una oportunidad anhelada para sacar a pasear su creatividad al tener a cargo interpretar a la enfermera, quien tiene formas poco ortodoxas para atajar los problemas, dar las malas noticias y hasta encarnar a figuras importantes en la vida de los protagonistas.

Además, resaltó que el público, no importa si tengan pareja, estén solteros o tengan algo en el camino, podrá aprovechar la puesta en escena para escapar y reírse de lo ridículo que puede ser escaparse del amor.

“¡Estamos en momentos malos, es horrible lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando aquí, y lo que se está dando en todas partes del mundo! La risa es sanadora, está comprobado científicamente que el que ríe va a estar mejor”, aseguró la artista, quien compartió que se unió al proyecto tras recibir una llamada de Gilormini, quien también está a cargo de la producción.

“¡Vayan a pasarla bien! No todo puede ser para pensar, para destruirse, y hay momentos que uno necesita para relajarse y esta obra será para eso, para relajarse, para escuchar buena música, gente que canta lindo, y se van a divertir", apuntaló la histrionisa.

Esta versión reúne un sólido equipo creativo compuesto por la dirección escénica de Miguel Rosa López, quien además realizará el diseño de escenografía e iluminación; la dirección musical de Michelle Brava, la regiduría de Cristina Robles, el diseño de maquillaje y peluquería de Ricardo Diadoné, el diseño de vestuario de Kevin Ríos y la utilería y ambientación a cargo de Génesis Ramírez.

“Pegados: Un musical diferente” estrena el 13 de febrero de 2026 en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, Santurce. Los boletos ya están disponibles a través de Ticketera o en la boletería del teatro.