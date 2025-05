Se invierten los papeles.

Las actrices Marian Pabón y Tita Guerrero confesaron su entusiasmo ante el reto de dar vida a sus personajes en la comedia teatral “Dos locas de remate”, con personalidades que distan de la vida real de cada una. La obra se presentará por primera vez en Puerto Rico el próximo 29 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Santurce (CBA). En Mayagüez subirá a escena el 11 de octubre en el Teatro Yagüez.

“Yo soy una hermana bien ‘proper’ (correcta), aunque ustedes no lo crean”, describió Tita Guerrero con su habitual picardía. “Soy la hermana más centrada. Entonces, se muere nuestra mamá y llega esta que es loca (Marian Pabón), un torbellino, bien duro, y es como adaptarse a tener que convivir. Pero salen cosas pasadas, sale lo de la madre dentro de la comedia”, prosiguió la artista, quien personifica a “Julia”.

Marian reveló que son varios los conflictos que saldrán a relucir en la puesta en escena, que presenta a los personajes tras años de distanciamiento. “A veces tienen resentimiento, tienen corajes viejos que vienen a salir a flote. Pero es un amor de hermanas tratando de convivir juntas y son completamente distintas”. La actriz, quien da vida a “Catalina”, reveló cuánto contrasta su papel con su manera de ser real.

“Tita ama la locura. A mí me llega sin querer”, confesó entre risas. “Yo soy ‘esloquillá’ en mi vida personal, pero yo soy más seria que Tita en ciertas cosas. Yo voy a un sitio y tú me vas a ver que yo soy ‘proper’. Tita no. Tita es un escándalo dondequiera que llega porque su naturaleza es así”.

Tita confesó que la tomó por sorpresa que le asignaran el rol de las más ecuánime. “Pensaríamos que en la obra iba a ser diferente, que me iban a dar el otro papel a mí, y qué bueno que no fue así”.

Marian secundó su expresión: “Yo creo que el director, Edgardo Soto, lo hizo a propósito. Creo que lo hizo como para retarnos a nosotras a hacer cosas que no estamos acostumbradas a hacer, porque a mí siempre me hubiera tocado el personaje más serio y a ella la ‘esloquillá’. La otra es ordenada. Esta mujer es toda regada. Son mentalidades completamente distintas. Pero es algo chévere y viene siendo un reto para uno como actriz el estar trabajando algo que sea más lejano a la forma de uno”.

La artista compartió que dentro de la intención de provocar risas, habrá mensajes para reflexionar.

“Tiene esos monólogos que son más dramáticos también. Se van a reír un montón, pero hay unos momentos donde te van a tocar el corazón y es algo bien emotivo y lindo”.

Tita apostó al aspecto cotidiano de lo que presenta la pieza escrita por el dramaturgo Ramón Paso, que ha sido adaptada a Puerto Rico por Ricardo André Lugo.

“Creo que todo el mundo se va a identificar porque tú tienes un familiar con el que te peleas, pero tú das la vida por esa persona”, expuso dentro de la historia que presenta. “O si esa persona se enferma, tú estás ahí. Y se llevan a lo mejor como perros y gatos, pero es como ‘yo te puedo insultar, pero que nadie me lo insulte’. Yo creo que es eso, es esta relación normal como todos hemos tenido, que es como que te peleas y ahí llamas a tu mamá a contarle de tu hermano, ‘mira lo que hizo’, pero que nadie te hable mal de esa persona porque ahí viene lo que es demostrar el amor que se tiene entre hermanos, entre una familia, que eso es lindo y es algo normal”.

Bajo la producción de Julián Gilormini y su compañía Nueva Escena PR, la escenografía e iluminación de “Dos locas de remate” estará a cargo de Miguel Rosa López, mientras el diseño de maquillaje y peluquería será por parte de Ricardo Diadoné.

Marian resaltó su complacencia de contar con la dirección de Edgardo Soto para esta puesta en escena. “Él me codirigió en una pieza que yo escribí que era dramática, ‘Éter’, que era una pieza de maltrato”, recordó. “Edgardo es un hombre brillante. Todas las piezas que he visto dirigidas por él han sido espectaculares. Tiene un sentido de la verdad. Le gusta que uno diga con mucha verdad en escena, y es muy pasivo, él es muy ‘cool’. No es histérico. Es una persona que te va a llevar por donde él entiende que tú vas a lucir mejor, y siempre uno brilla con este muchacho”.

Encantadas con el junte

Motivadas por el cariño que las conecta hace mucho tiempo, las artistas reiteraron una y otra vez el júbilo que sienten de trabajar juntas para esta puesta en escena.

“Lo que pasa es que Tita y yo, ya la relación es de muchos años. Yo entiendo con lo que estoy bregando (ríen). Pero hay mucho amor. Nos molestamos y nos chavamos la vida, pero tenemos mucho amor”. Tita la interrumpió para expresar su sentir respecto a la química que las une.

“Hay amor. Hay respeto, y hay admiración. Nos conocemos como personas y como artistas. Hemos hecho muchos proyectos juntas. Lo mismo musicales, comedias”, repasó con admiración, y compartió una anécdota sobre la propuesta de trabajar en “Dos locas de remate”.

“Cuando a ti te llaman para hacer una obra, dices que sí si el texto es bueno. Aquí yo dije que sí porque era Marian Pabón, sin leer el texto”, recordó con alegría. “A mí me dio mucha emoción porque yo sé que una obra es un reto siempre y tú lo quieres hacer bien, pero estar con alguien en quien tú confías, me voy de boca y digo sí”.

Marian recordó con ilusión la experiencia. “Nos llamamos las dos a la vez, ‘¿tú lo vas a hacer?, yo digo que sí’”, dijo, y reflexionó sobre la ganancia de contar con una relación armoniosa en un elenco para hacer creíble un papel.

“Eso se nota siempre cuando uno trabaja”, afirmó enfática. “Cuando se trabaja, y es con personas con las que uno tiene mucha química, mucho cariño, mucha afinidad, se pasa mejor, definitivamente”, celebró. “Y sobre todo, personajes que son como estos, que son hermanas. Sería muy difícil trabajar con alguien que uno no se lleve bien. A menos que sea una obra en que se odien y se maten al final”, analizó. “Pero cuando uno tiene alguien con quien uno tiene una amistad de tantos años, y hay tanto amor por el medio, como dijo Tita, el respeto, la admiración por parte de ambas, lo que hacemos es pasarla bien trabajando en lo que amamos”.

Los boletos están disponibles a través de www.ticketera.com y en la boletería del CBA de Santurce.