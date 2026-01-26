Listos para conectar con sus compatriotas que están lejos de su terruño a través del humor y la música.

La actriz Marisé “Tata” Álvarez y el cantautor Roy Brown afirman su compromiso para unir a la díaspora boricua a través de las artes y la cultura nacional en la tercera edición del BoriCorridor Tour.

Los artistas se juntará a otras figuras -como la también cantautora Zoraida Santiago, el intérprete de jazz contemporáneo Jonathan Suazo y el conjunto feminino de música típica Versos de Mujer, integrado por Lenny Jeannette Adorno, Aidita Encarnación y Maribel Delgado- para una serie de presentaciones coordinadas por el proyecto de Ágora Cultural Architects y patrocinadas por la Mellon Foundation con el fin de crear un puente cultural entre los puertorriqueños del archipiélago con las comunidades y organizaciones puertorriqueñas en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Álvarez compartió con Primera Hora su entusiasmo y agradecimiento de abrir esta serie de espectáculos con la presentación de su especial de comedia unipersonal “Nunca digas nunca”, que recientemente ha cautivado la atención del público en la Isla al exponer su experiencia como una puertorriqueña en Los Ángeles, así como los desafíos de estar expuesta al lente público, al tiempo que balancea su intimidad con honestidad, sensibilidad y mucho humor.

“Me siento superfeliz de poder compartir este especial en el este de los Estados Unidos, porque yo me mudé a California hace seis años y ahora voy a un lado donde sé que la comunidad puertorriqueña es mucho más grande y siempre quieren apoyarnos. Eso se notó más cuándo Puerto Rico enfrentó el huracán María, cuando todavía vivía allá, y siento que la diáspora fue una parte importante de nuestra recuperación y ahí me di cuenta de lo importante que es esta comunidad y lo importante que es estar activa”, compartió Álvarez sobre las presentaciones que se darán el 20 de febrero, en el Segundo Ruiz Belvis Cultural Center, en Chicago; el 21 de febrero en el CROMA Space, en Boston; y el 22 de febrero en LATEA, Nueva York.

Álvarez, quien también se ha destacado en producciones como “Picando alante” (2022), la serie televisiva “Obi Wan Kenobi” (2022) y “Café, diario y mujer” (2025), no se imaginaba que el proyecto que buscaba desafiar las limitaciones de las plataformas digitales, al igual que la dificultad de posicionar contenido desde un territorio pequeño, se considerara para seguir fortaleciendo la identidad nacional dentro y fuera de la Isla del Encanto.

PUBLICIDAD

“Cuando vamos a las plataformas digitales es difícil encontrar nuestros proyectos allí para verlos nosotros, para que los vean nuestros hermanos de la diáspora, y grabé el show pensando que iremos a estos servicios, que es algo que todavía tengo la fe. Pero vemos la dificultad de mover estos trabajos, porque a pesar de que somos grandes de corazón todavía es difícil convencerlas de que nuestro trabajo traduce realmente a Latinoamérica en general, como la música y las artes”, expuso. “Esto no es un trabajo sólo para puertorriqueños y puertorriqueñas, es un trabajo sobre la condición humana, porque en mi ‘stand-up’ planteo mis mayores miedos, vulnerabilidades, y todos nos podemos identificar con eso”.

Álvarez, además, asegura que este proyecto ayuda a responder una pregunta que ha recibido en los pasados años, tanto de colegas como la gente de la calle: “¿eres comediante o eres actriz?“.

“Desde pequeña he sido un ser humano muy activo y como puedes ver no me estoy quieta. Yo les digo que soy de todo, me gusta aprender de todo, me gustan los retos, no me gusta encajonarme en una sola disciplina, y me encanta crear personajes, actuar frente a las cámaras, hacer trabajos drámaticos, pero la comedia vive en mí y siempre la seguiré desarrollando”, expuso.

“¡Estoy lúcido!”

Brown, por otro lado, se encuentra complacido de volver a compartir con los boricuas en Estados Unidos junto a Zoraida Santiago, con quien se remontará a los viejos tiempos de Aires Bucaneros, agrupación de nueva trova que nació en Nueva York, lugar que el mayagüezano llamó hogar a finales de la década de 1970 y donde llegó a vivir más de 13 años.

PUBLICIDAD

“Esto me alegra porque estoy regresando a ciudades donde tuve un pasado intenso y creo que esta visita va a ser genial porque llevamos un show bueno, con músicos que han tocado conmigo por muchos años, y junto a Zoraida, que el entendimiento, la brega de nosotros, es muy buena y me da la confianza para llegar a los espacios que estaré tocando. Lo que haré será de calidad”, sostuvo el intérprete de “Boricua en la luna”, quien manifestó su entusiasmo por estas presentaciones tras enfrentar recientemente una serie de complicaciones de salud.

“Han sido mes y medio horribles, una pesadilla. Pero hoy me empiezo a sentir bien, ¡estoy lúcido!“, manifestó.

Brown expresó su satisfacción por estas puestas en escena, que también le permiten conectar no sólo con viejos amigos, sino con la comunidad universitaria boricua del este de Estados Unidos, así como sus seguidores de distintos puntos de América Latina.

“Ellos conocen mi trabajo, conocen el trabajo de Aires Bucaneros, que es el trabajo de dúo con Zoraida, y sé que estarán entusiasmados”, apuntaló al recalcar la importancia del BoriCorridor Tour, que permite no sólo enlazar con sus compatriotas en tierra norteamericana, pero también promover la identidad borincana, que destaca como “una cultura fuerte, una manera de expresión muy propia”.

“Viví en la época del crecimiento. Muchos puertorriqueños se mudaron a Nueva York y participan en la vida musical, surgiendo proyectos como la Fania, el nacimiento del ‘latin jazz’, la llegada de la trova, al igual que tenemos las visitas de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Sara González. Nacen muchos espacios culturales latinos y caribeños y se forma lo que es una comunidad latina bien importante en Estados Unidos”, expresó Brown, asegurando que este movimiento social, político y cultural dio nacimiento a una cepa de estrellas que conquistan actualmente el mundo del entretenimiento.

PUBLICIDAD

“Nosotros fuimos y pusimos la semilla, participamos de esa efervescencia, y eso es bien importante plantearlo”, enfatizó.

Elsa Mosquera, creadora del BoriCorridor, catalogó como un triunfo extender esta gira a distintos puntos del noreste de Estados Unidos, como la ciudad de Chicago, donde la iniciativa cultural plantará bandera por primera vez bajo el lema “No sueltes la bandera”, en referencia a la letra del tema “Lo que le pasó a Hawaii” de Bad Bunny.

“No podemos desentender el impacto que ha tenido Benito en la música global y el ‘no sueltes la bandera’ se le ocurrió a nuestra directora de comunicaciones, porque me parece extraordinario que estas generaciones no suelten quiénes son, no dejen de sentir orgullo por quiénes son, independientemente de la situación política que se vive”, destacó la gestora cultural, quien manifiesta que la organización busca extender esta gira al sureste de los Estados Unidos, donde hay una amplia comunidad de borincanos.

“De esto se trata este evento, de que la gente sienta y vea nuestras tradiciones, lo que nos hace quiénes somos”, destacó Mosquera.

La información sobre toda la programación y los boletos de las funciones estará disponible en www.boritix.com.