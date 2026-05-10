La vida es una gran carcajada y Miguel Morales fue el chofer designado para un viaje de dos horas en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce, donde ante una casa llena presentó este fin de semana su show “Le di por detrás y me fui viral”.

La estructura del “stand up” del también escritor estuvo bien engranada: nada de chistes sueltos con cada historia manteniendo las carcajadas del público de principio a fin.

Arrancó con el ya conocido choque frente a los portones de Telemundo, que utilizó como hilo conductor para hablar sobre el seguro compulsorio, los mensajes que le escribieron “expertos en redes” y los memes que se generaron por el accidente. Con creatividad y su particular forma de sacarle chispa a todas las experiencias, hiló una rutina que incluyó una sutil crítica a la importancia que hoy se le da a convertirse en viral y ganar “likes” en las redes.

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El eje central fue el accidente, pero presentó una crítica sin sermón. Se rió de la obsesión por ser viral, pero desde “adentro”, pues él mismo se fue viral tras la infortunada situación.

Desde lo que ocurrió durante y después del choque, pasando por su experiencia con el seguro compulsorio y la forma de guiar de los puertorriqueños, hizo un retrato de la cultura puertorriqueña reflejada en el tránsito: las costumbres distintivas de los conductores boricuas, comparando las cosas como eran antes y cómo son ahora.

“Le di por detrás y me fui viral” fue un retrato de Puerto Rico al volante, una radiografía del conductor que le mereció los aplausos más Fuertes con la comparación del conductor de antes con el de ahora, llevando evidentemente al público a verse retratado.

La noche del sábado, Miguel Morales confirmó que la vida en Puerto Rico da material de sobra y que la mejor comedia nace cuando conviertes tu bochorno en tu “punchline”.

Cabe destacar la acertada selección para la apertura de Wilfred “Cholón” Morales, quien presentó una rutina sólida en la que explicó qué es cargar con el nombre “Cholón”; improvisó canciones con palabras del público y metió su voz de locutor de anuncios como si estuviéramos en radio “prime time”. Dejó la sala caliente y lista para la entrada de Miguel Morales.

En fin, “Le di por detrás y me fui viral” demostró que la vida puede ser una carcajada y que somos nosotros los responsables de convertir cada momento en una risa especial.

Miguel Morales aprovechó para anunciar que el espectáculo se irá de gira por diferentes pueblos de la Isla, como Lajas y San Sebastián, cuyas fechas serán anunciadas próximamente.