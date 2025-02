Muchas historias de amor de las que se promueven en libros y películas están llenas de momentos agradables y perfectos. Pero en el mundo real, enamorarse también puede llevar a vivir experiencias que no siempre culminan en el final feliz que esperabas.

La puesta en escena “Amor en 4” presenta con humor varias situaciones en pareja que reflejan esta realidad. Miguel Morales, Carmen Nydia Velázquez, Carlos Vega y Naymed Calzada componen el elenco encargado de hacer reír al público el próximo 22 de febrero -a tono con el mes del amor-, a las 8:00 de la noche en el Centro de Bellas Artes de Caguas (CBAC).

“Por el nombre todo el mundo piensa una cosa, pero ‘Amor en 4’ es porque somos cuatro actores en cuatro situaciones distintas”, expuso con su jovialidad habitual Miguel Morales, quien junto con Carlos Vega estuvo a cargo de escribir el libreto del show teatral. “Es presentar situaciones de pareja para que usted se lo disfrute”.

Carlos Vega destacó que si bien se trata de personajes ficticios, los relatos presentan bastante de experiencias propias. “Hay mucho, porque cuando Miguel y yo nos reunimos y él hizo dos historias, yo escribo dos historias, coincidimos en que deberían ser cosas que la gente se identifique, así que tratamos de buscar historias que algunos de nosotros hayamos vivido o de alguna u otra manera, alguien lo haya pasado”, confesó. “Las escenas son bastante cotidianas y son bastante realistas”.

Morales manifestó sentirse confiado en llevar relatos con una gran carga auténtica para resonar en la audiencia.

“Estoy superseguro que las cuatro situaciones que vamos a presentar a ustedes les han pasado y por eso se lo van a disfrutar”, dijo. “Todos nos hemos acordado de nuestra primera vez. Todas mis situaciones siempre son bochornosas. Pues voy a contar la mía y estoy seguro, estoy bien seguro, que a todos les ha pasado la mitad de lo que yo estoy diciendo ahí”, afirmó convencido el también autor de la serie de libros “Moralejas”.

“Todos tenemos preocupaciones en la primera vez, que uno se preocupa cómo me veo, cómo estoy, ¿estoy bien peinado?, esto, lo otro, cómo está mi aliento, cómo está mi perfume... Uno está desesperado, uno quiere que todo salga bien y nunca sale bien”, asegura.

Vega confesó que en sus líneas hay mucha inspiración de su relación con su esposa, Naymed Calzada, con quien tiene una niña y un varón. “Empezamos a bloquear la primera escena y de momento me dice, ‘tú no escribiste nada, tú lo que hiciste fue recopilar muchos momentos de nosotros viendo televisión. ¿De qué es la otra escena?’ Y yo le digo ‘de la cama’ ”, compartió. “Yo le dije ‘en la cama, después de 16 años, 17 años de casados, pasa todo, tú resuelves la vida. Resuelves la vida de los nenes, que tienen 2 años y 8, en la universidad; tú resuelves las hipotecas, tú resuelves planes dentro de 20 años, tú resuelves tu retiro en la cama, y a veces lo menos que haces, después de 17 años, es lo que la gente piensa”, analizó. “Es como una cama de terapia”.

La integración de Carmen Nydia Velázquez les complace al tener en cuenta su respetable trayectoria en los escenarios. Morales, quien será su pareja en el espectáculo teatral, destacó la conexión que los une a nivel profesional. “Vamos a vacilar mucho porque con ella yo tengo una química brutal”, dijo. “Y una de las cosas que estábamos hablando es que nosotros, llega un momento en que queremos trabajar con gente que de verdad la pasemos bien y nos sintamos bien”.

A su vez, Carlos Vega repasó cuánto él y Calzada valoran trabajar en proyectos junto a Velázquez, por quien profesan gran admiración. “Es una diva de nuestro teatro, de nuestro ambiente teatral. Es cantante”, destacó. “Ha actuado en todo. Ha hecho yo no sé cuántas películas. Y de momento, como Carmen es tan chula y es tan accesible y es tan sandunguera, a uno se le olvidan esas cosas y la trata de tú a tú. Y a veces es tan cotidiano tenerla cerca”, sostuvo con gran estima. “Tener a Carmen nada más, para mí es como… estamos rindiendo también como el placer de nosotros estar con ella”.

Con el paso de los años, en varias ocasiones Morales y Vega han compartido como compañeros en un set de actuación, pero “Amor en 4” representa la primera vez que colaboran como escritores de una puesta en escena. Miguel compartió la determinación de poner acción al anhelo que ambos compartían hace algún tiempo.

“En ese ‘tenemos que hacer algo’ han pasado como cuatro años”, recordó. “No estoy exagerando, porque seguimos y decimos lo mismo. ‘Tenemos que juntarnos para hacer algo’. Pues se nos dio”.

Vega respondió con un sí de inmediato ante la propuesta. “Yo le digo a Carlos ‘tengo esta fecha y tengo esta idea, este es el nombre, ¿qué te parece?”, recordó Morales con entusiasmo. “Me dijo ‘yo voy a hacer la mitad, yo voy a hacer dos y tú haces las otras dos, y vamos a hacer esto”.

Su veterano colega coincidió en su fascinación por la oportunidad del junte.

“Yo pienso que en el mundo del teatro, del espectáculo teatral, del show teatral, de los teatros, hace falta colaboración”, reflexionó Vega, y de paso, confesó lo que admira de Morales. “Miguel es un ícono para una generación y también lo pasamos por alto. Aunque somos similares en edad, me crié viendo a ‘Bejuco’. Este tipo tenía 18 años, 19 años, cuando su programa era número uno en Puerto Rico. Era ‘prime time’. Ahora mismo es el escritor y uno de los actores del programa número uno (‘Raymond y sus amigos’)”, detalló. “Lleva 30 años siendo un ‘icon’, siendo alguien al que los chamacos puedan usar de ejemplo y también pasa por el radar, porque lo ha decidido y eso me parece maravilloso”. A su vez, enfatizó que “para mí es un placer” que se acercara para la propuesta. “Era imposible decirle que no”.

Se irán de gira

Los artistas adelantaron los planes de llevar el espectáculo teatral a escenarios de otros pueblos. Miguel Morales reveló que tuvieron en cuenta ese interés al pensar en la escenografía. “Hemos hecho esta pieza, que es bien sencilla”, dijo. “Este concepto lo hicimos para llevarlo a todos sitios”.

Por otro lado, abundó sobre lo que tiene en cuenta al desarrollar historias en las que prevalezca el sentido del humor. “Hacer reír es lo más difícil. Hacer llorar, tú haces llorar fácil”, expuso Morales sobre la misión que ha adoptado por más de tres décadas. “Creo que lo importante en esto es tú poder identificar las cosas que le pasan a todo el mundo, ya sea un personaje o ya sea una situación. Si tú haces una situación que le pasa a todo el mundo, tú sabes que la gente se va a reír”, agregó, y concluyó que “la comedia hay que tratarla bien serio porque si no la tratas serio, no va a funcionar”.

Vega observa que no toda persona abraza con humor los percances de su propia vida. “Creo que público puertorriqueño no ha aprendido a reírse de ellos mismos. Los argentinos se ríen de ellos mismos. Los dominicanos son los maestros de reírse de ellos. Los españoles, igual”, aseveró a modo de ejemplo. “Los puertorriqueños tenemos un poco de resistencia a reírnos de nosotros”, reiteró. De paso, manifestó que el humor que escribe en sus piezas es con un estilo distinto al de su colega.

“Miguel y yo escribimos comedias bien diferentes, y eso es lo que me parece maravilloso”, resaltó sobre esa diversidad en una misma pieza teatral. “Miguel tiene bien ‘mangao’ unas cosas que yo, aunque lo practicara, nunca me van a salir”. Vega declaró que “cuando escribo para mí, siempre juego la comedia desde el caos, desde la tragedia, desde algo que no está bien”, dijo, y destacó cuándo disfruta “escuchar la risa del público”.

