La Haya, Holanda. El museo de Ámsterdam que exhibe una colección invaluable de obras de uno de los artistas más populares del mundo, Vincent van Gogh, podría verse obligado a cerrar si el gobierno neerlandés no ayuda a cubrir los costos de las importantes reparaciones necesarias en su envejecido edificio, dijo el jueves la directora del museo.

Desde su apertura en 1973, casi 57 millones de visitantes han pasado por el Museo Van Gogh para admirar obras emblemáticas, incluyendo una de sus pinturas de un jarrón con girasoles, así como “Almendro en flor”, “Los comedores de patatas” y una colorida representación de su dormitorio en la ciudad francesa de Arlés.

Sin embargo, la directora Emilie Gordenker afirma que el edificio original, que es propiedad del estado neerlandés, está en tan mal estado que necesita reparaciones urgentes y extensas para mantener segura su invaluable colección y a sus visitantes.

“Si no abordamos el mantenimiento mayor que necesita realizarse, tendremos que cerrar”, dijo en una entrevista telefónica con The Associated Press. El diario New York Times informó por primera vez sobre sus preocupaciones el miércoles.

Gordenker mencionó que el edificio de 50 años necesita “mantenimiento mayor”, y que dos años de negociaciones con el gobierno no han resuelto una disputa sobre cómo pagar las reparaciones que se espera comiencen en 2028, duren tres años y cuesten 121 millones de dólares.

“Ahora se está volviendo muy urgente”, expresó.

Comentó que durante la renovación, el museo estaría parcialmente cerrado y, por lo tanto, ganaría menos por la venta de entradas. “Lo único que les estamos pidiendo es que nos ayuden a financiar el mantenimiento básico”, manifestó.

El cercano Rijksmuseum cerró durante años para una renovación a gran escala, pero Gordenker dice que ese tipo de remodelación importante no es lo que el Museo Van Gogh está solicitando.

Entre otras cosas, se necesitan reparaciones urgentes para el aire acondicionado, los ascensores e incluso el sistema de alcantarillado.

“No es lo divertido, sexy, de vamos a construir una nueva ala”, dijo.

En una reacción por escrito, el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia dijo que el museo recibe un subsidio anual “suficiente para llevar a cabo el mantenimiento necesario. Esta posición se basa en una extensa investigación experta encargada por el Ministerio”.

Indicó que el museo objetó la decisión del subsidio el año pasado y recientemente presentó una apelación en un tribunal neerlandés que se escuchará en febrero del próximo año. “No es inusual que las partes soliciten que un tribunal revise una decisión de subsidio”, agregó el ministerio.

La disputa tiene sus orígenes en una decisión de la familia de Van Gogh de transferir más de 200 pinturas, 500 dibujos y 900 cartas junto con obras de contemporáneos como Paul Gauguin, a una fundación establecida en 1962 para mantener la colección unida. A cambio, el gobierno se comprometió a construir y mantener un museo donde las obras pudieran ser exhibidas, dijo el museo en un comunicado.

Gordenker argumenta que eso significa que el gobierno también debería ayudar a financiar el trabajo que el museo ahora necesita.