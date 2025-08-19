Tras conquistar al público en Nueva York, Providence y Puerto Rico la pieza “Las cosas extraordinarias” regresa a la escena local, esta vez presentándose en el Teatro de la Juventud, en Lajas, el sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

Producida por Tantai Teatro y dirigida por Ismanuel Rodríguez, la obra es protagonizada por la actriz y directora Norwill Fragoso, quien interpreta este conmovedor monólogo escrito por Duncan Macmillan con Jonny Donahoe.

La propuesta escénica se distingue por iniciar la experiencia teatral desde el momento en que el público comienza a tomar asiento, creando una conexión única y directa con la audiencia.

“Presentar esta pieza nuevamente es emocionante. Es un texto profundo que se nutre de la maravillosa actuación de Norwill Fragoso quien revalida como eje central de esta historia. Para nosotros era muy importante dar a conocer esta obra en distintas partes de Puerto Rico y lo estamos logrando”, expresó Rodríguez.

La historia sigue a una joven que, desde los seis años, comenzó a escribir una lista con todas aquellas cosas que hacen que valga la pena vivir. La motivación surgió el día que su padre la recogió en la escuela para informarle que su madre había intentado suicidarse por primera vez. Lo que empezó como un esfuerzo infantil por salvar a su madre, se transformó en una lista interminable que se convierte en un salvavidas emocional a lo largo de su vida.

“Esta pieza tiene un lugar muy especial en mi corazón tanto a nivel personal como a nivel profesional. Es de esos proyectos que te permite crecer y evolucionar sin importar el tiempo que transcurra. Sin lugar a dudas es una oportunidad para que el público pueda emocionarse junto conmigo y veamos las maravillas de la vida desde otro espacio”, comentó la actriz

“Las cosas extraordinarias” es una pieza divertida y profunda que invita a reflexionar sobre por qué, a pesar de que existen tantas razones para disfrutar la vida, esta puede resultar tan difícil. Su éxito ha llevado a que sea representada en múltiples ciudades, siempre con la misma actriz, logrando un impacto emocional constante en cada función.

Esta producción trasciende el área metropolitana y se presenta ahora en el suroeste y oeste de Puerto Rico gracias a los fondos National Latinx, reafirmando el compromiso de llevar propuestas teatrales de alta calidad a nuevas audiencias.

De igual forma, Norwill Fragoso forma parte de la película “Mujer Diario y Café”, que estrenó la semana pasada en cines.

La actriz también se presentará en La Casa de Maripily All Star y comenzará los cursos en su escuela Fragoso Performing Arts Studio.