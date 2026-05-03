Producciones Girasol presenta a Johanna Rosaly en la poderosa y conmovedora comedia “Hola, mamá”, junto a Omar Torres, en solo cuatro funciones, del jueves 18 al domingo 21 de junio, dando inicio al True Colors Fest 2026 en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Bajo el título original de “Conversations with Mother”, del dramaturgo estadounidense Matthew Lombardo, la obra estrenó en Nueva York en el 2025 y se presenta por primera vez en Puerto Rico en una traducción y adaptación de Johanna Rosaly.

Se trata de una pieza profundamente humana que combina humor y emoción para explorar la compleja relación entre una madre y su hijo a través de seis décadas, abordando temas como el amor incondicional, la identidad y las heridas no resueltas que atraviesan generaciones.

Dirige Axel Cintrón.

Los boletos para “Hola, mamá”, están disponibles en TicketCenter o en la boletería del Centro de Bellas Artes.