La “Alliance for California Traditional Arts” (ACTA) otorgó recientemente a Omar Santiago Fuentes el prestigioso premio “Taproot Artist & Community Trust 2025”. Este reconocimiento destaca su labor como gestor cultural, trovador y defensor de las artes tradicionales de Puerto Rico, en particular por su extensa labor en la preservación de la décima, la trova y nuestra música autóctona.

El premio “Taproot Artist & Community Trust” distingue a profesionales culturales que han desarrollado proyectos colectivos de impacto artístico y educativo en beneficio de sus comunidades. La inclusión de Puerto Rico en esta lista en los últimos dos años refleja la relevancia y el valor de nuestras raíces culturales en el escenario internacional.

PUBLICIDAD

En 2024, los galardonados fueron el músico Jesús Cepeda y el actor Pedro Adorno, quienes han enriquecido la cultura puertorriqueña con sus iniciativas.

“Los proyectos culturales logrados por Omar Santiago en defensa de nuestras tradiciones ejemplifican cómo el talento y el compromiso fortalecen nuestra identidad cultural. Este reconocimiento no solo valida su labor, sino que también pone en el mapa la riqueza de la cultura puertorriqueña”, expresó mediante comunicado de prensa Amy Kitchener, representante de ACTA y quien estuvo en Puerto Rico para apreciar los proyectos logrados por el trovador.

Este año, Omar Santiago Fuentes, original de Hatillo, se une a este selecto grupo de reconocidos artistas, destacándose por su incansable labor en la preservación y divulgación de nuestra música tradicional. A lo largo de las últimas décadas, Omar ha liderado múltiples proyectos colectivos, incluyendo programas televisivos, radiales y virtuales, talleres educativos para niños y jóvenes, eventos culturales de alcance internacional, trabajos discográficos, investigaciones académicas y publicaciones educativas. Su compromiso constante con la promoción de la décima, la trova y la música autóctona ha contribuido significativamente a mantener vivas nuestras expresiones culturales.

“Ser seleccionado como Artista ‘Taproot 2025” por “Alliance for California Traditional Arts’ me une a decenas de trabajadores culturales como: artesanos, músicos, cantores de folklor, rescatadores de tradiciones ancestrales, lutieres, muralistas, compositores, creadores de arte y mi reseña es como ‘trovador e improvisador de versos y décimas’. Esto me hace muy feliz porque con este premio se visibiliza el arte de los trovadores y se fomenta una concienciación sobre la importancia de la preservación de este arte antiguo que sigue vivo y que tiene mucho por decir”, expresó por escrito Omar Santiago Fuentes, director de Decimanía Puerto Rico, una organización que desde 2007 trabaja en la preservación de la música típica.

Omar Santiago participará en un evento en Washington D.C. del 16 al 19 de junio de 2025, donde compartirá escenario con otros artistas galardonados. Durante su estadía, realizará visitas a instituciones culturales y educativas como el National Museum of the American Indian, el Archive of Folk Culture en la Library of Congress y el Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, con el objetivo de establecer alianzas futuras y promover aún más la cultura puertorriqueña en el ámbito internacional.