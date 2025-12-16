Como parte de la celebración de la “Navidad de Encantos”, el Municipio de Aguadilla y su alcalde, Julio Roldán Concepción, invitan al público boricua a disfrutar de la nueva presentación de la obra teatral “El Nacimiento”, para este domingo, 21 de diciembre a las 6:00 p.m., frente a la Casa Alcaldía de Aguadilla.

Esta producción, que arrancó el pasado viernes, 12 de diciembre, se trata un viaje único a través de las tradiciones navideñas puertorriqueñas y la historia del nacimiento de Jesús, una historia llena de nostalgia, emoción y los más hermosos valores de la cultura boricua.

En la obra, un abuelo y sus dos nietos guiarán a los espectadores por una travesía emotiva y profunda, destacando las más bellas tradiciones navideñas de nuestra isla.

“Queremos que cada residente y visitante de Aguadilla viva la experiencia de esta obra que nos recuerda la esencia de la Navidad. Les extendemos una cálida invitación para que nos acompañen y juntos celebremos la esperanza y la unión que nos trae el nacimiento del Niño Jesús”, expresó Roldán Concepción, en un comunicado de prensa.

La puesta en escena contará con la participación de reconocidos actores puertorriqueños como Linette Torres, Cristina Soler, Rafael José, Wanda Sais, Jonathan Cardenales y Jorge Luis Ramos, quienes darán vida a esta mágica historia.

“La celebración de estos eventos son espacios donde nuestra gente comparte en familia y crea un sentido de comunidad. Seguimos aportando al desarrollo del turismo cultural como parte fundamental del desarrollo económico en nuestra ciudad”, destacó el primer ejecutivo municipal.