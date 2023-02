Tras contar con el respaldo del público y presentar la historia nunca antes contada a todas las generaciones, llega a su fin Princess Diana Accredited Access Puerto Rico en un magno cierre este domingo 12 de febrero.

Cuando comenzamos a traer a Puerto Rico este tipo de experiencias queríamos que la isla tuviera acceso a las más exitosas en otros países y que su contenido fuera familiar. Entretenimiento junto a elementos educativos que fueran atractivos para todo tipo de público desde niños a personas mayores. “Princess Diana Accredited Access Puerto Rico” cumplió ese cometido y superó todas nuestras expectativas. Gracias primero a Dios, al público, auspiciadores, The Mall of San Juan, medios y en especial a nuestra Dayanara Torres. Puerto Rico, les aseguramos que las próximas experiencias que tenemos en agenda seguirán teniendo como principal objetivo el entretenimiento familiar que ustedes quieren ver”, puntualizó por escrito José “Popmpi” Vallejo, productor de Mr and Mrs Entertainment.

Esta experiencia se inauguró el pasado mes de noviembre en el segundo nivel en The Mall of San Juan. El recorrido es narrado en español por la exreina de belleza Dayanara Torres, quien por primera vez presta su voz a un proyecto audiovisual.

“Me siento honrada de poder haber sido parte de este proyecto que tanto me llena de orgullo. Ser la voz narradora en español de la vida e historia de una mujer que siempre he admirado como lo es la Princesa Diana y darle a Puerto Rico la oportunidad de vivir la experiencia. El apoyo de mi Puerto Rico siempre ha sido incondicional. Los amo y siempre estaré muy agradecida”, mencionó Dayanara Torres.

Los asistentes podrán disfrutar del “photo opportunity” más grande de Puerto Rico, el cual ha causado impresión con la cantidad de contenido que los visitantes han realizado en las redes sociales. Para esto, se han creado estampas a escala real de mayor conocimiento en la ciudad de Londres como la famosa cabina de teléfono roja, los portones del Palacio de Buckingham. El icónico autobús rojo de dos niveles, una réplica 500 veces más grande de la corona y la impresionante sortija.

El público podrá disfrutar de esta experiencia hasta el domingo 12 de febrero en el segundo nivel en The Mall of San Juan. Para detalles de horario y boletos puede acceder a Ticketera.com.