El Principado de Monaco se convertirá próximamente en escenario de una amplia muestra del talento artístico y gastronómico de Puerto Rico, como parte de una iniciativa cultural encabezada por Renaissance Medical Group, en colaboración con el National Museum of Puerto Rican Arts and Culture de Chicago y la Association Monegasque Iberoamericaine.

La agenda incluirá actividades musicales, encuentros culturales y experiencias culinarias que buscan fortalecer la presencia de Puerto Rico en uno de los escenarios más exclusivos de Europa.

Como parte de los actos oficiales, Su Alteza Serenísima Prince Albert II recibirá a representantes de las organizaciones participantes, entre ellos el presidente ejecutivo de Renaissance Medical Group, Jesús Suárez; la vicepresidenta ejecutiva Lissette Guzmán; el exdirector del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos R. Ruiz; y el fundador del museo puertorriqueño en Chicago, Billy Ocasio, acompañado por Jaime Moctezuma.

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Uno de los componentes principales del evento será la gastronomía puertorriqueña. La Escuela de Gastronomía de Mónaco albergará talleres culinarios dirigidos por reconocidos chefs boricuas y semifinalistas del James Beard Award, entre ellos Raúl Correa, Xavier Pacheco, René Marichal y Manolo López, radicado en Nueva York. Los chefs también estarán a cargo de la cena de gala que cerrará la programación.

La música tendrá igualmente un rol protagónico con un homenaje especial al maestro Ángel ‘Cucco’ Peña por su trayectoria artística. Durante la gala, el músico puertorriqueño compartirá escenario con integrantes de la Monte Carlo Philharmonic Orchestra y artistas invitados como Kike Serrano y Los Pleneros del Exilio, agrupación puertorriqueña radicada en Madrid.

Los organizadores indicaron que la iniciativa busca crear vínculos entre instituciones culturales de Puerto Rico, Chicago y Mónaco, además de abrir nuevas oportunidades de intercambio artístico y proyección internacional para el talento puertorriqueño.