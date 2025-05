La artista puertorriqueña Milly Mariot fue reconocida recientemente en la ciudad de Nueva York con el prestigioso Taíno Award, que otorga la organización del mismo nombre, específicamente en la categoría Kabuya Textile, por su destacada trayectoria en el arte textil artesanal.

Natural de San Germán, Mariot ha dedicado su carrera a preservar y exaltar las raíces culturales de Puerto Rico, integrando símbolos y elementos taínos en cada una de sus creaciones.

El Taíno Awards es una premiación internacional que por 15 años ha celebrado a artistas, líderes comunitarios y figuras destacadas del Caribe y la diáspora, cuyo trabajo aporta al fortalecimiento de la identidad cultural y al orgullo ancestral. La categoría Kabuya Textile, en la que fue reconocida Mariot, destaca a creadores que utilizan el arte de la fibra y el textil como medio de expresión, recuperación de memoria y resistencia cultural.

Milagros empezó a compartir sus piezas entre familiares. Hoy las vende a través de su página de Facebook, Milly Mariot ART. ( Lester Jiménez )

“Este reconocimiento me honra profundamente. Desde que comencé a crear, he tenido un compromiso claro con mi cultura, mi gente y mi historia. Llevar el nombre de San Germán y de Puerto Rico hasta Nueva York con mis piezas es un regalo que no doy por sentado. El arte taíno vive en cada línea, símbolo y trazo que pinto con mis manos”, expresó Mariot en declaraciones escritas tras recibir el premio.

El trabajo de Milly Mariot se distingue por el uso de colores vivos, símbolos ancestrales reinterpretados y una conexión emocional con la tierra y la identidad puertorriqueña. Sus piezas textiles —que van desde carteras, ropa, lienzos, hasta artículos decorativos— son pintadas a mano con un estilo muy personal que ha logrado captar la atención de coleccionistas, seguidores del arte cultural y medios especializados, tanto en Puerto Rico como en el exterior.

Mariot también ha hecho un llamado constante a valorar lo hecho en la Isla, exhortando a apoyar siempre a los artistas y artesanos boricuas. “Lo hecho en Puerto Rico tiene alma, tiene historia, y merece ser reconocido y apoyado”, ha expresado en múltiples ocasiones.

Con este reconocimiento, Milly Mariot se suma a una lista de artistas caribeños que han sido homenajeados por su aporte a la cultura, dejando claro que el arte con propósito y raíz sigue siendo un motor de inspiración, resistencia y orgullo nacional.