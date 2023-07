Aquiles Correa y Tony Pascual, dos de los integrantes del reconocido grupo de comedia dominicano “Sanky Panky”, regresarán este fin de semana a su “segunda patria” para deleitar a los fans con el más reciente stand-up comedy “¿De playas y verano en Puerto Rico?”.

Pascual expresó a Primera Hora que la obra a presentarse desde el viernes 14 hasta el sábado 16 de julio en distintos puntos del país, será “96% nuevo” dado que contará con actuaciones que no han puesto en tarima.

“Este stand-up es el más loco que vamos a hacer cosas que no hemos hecho en Puerto Rico, sino que no hemos hecho nunca”, indicó.

El actor también manifestó que sus fanáticos borincanos, a quienes catalogó de “familia”, podrán esperar tanto sus acostumbradas ocurrencias, así como sorpresas, en el más reciente espectáculo veraniego que nació de una conversación con el productor César Sáinz.

“César nos dijo que por qué no vuelven a sus raíces, por qué ustedes no han vuelto a hacer una vaina, pero en nuestras playas. Por qué no llevar el Sanky Panky allí”, explicó Pascual al hablar sobre el origen del título de la próxima presentación que tendrá esta agrupación.

Además, aseguró que, con este concepto, algún boricua podrá comenzar su camino al estrellato con las puestas en escena que se llevarán a cabo durante el wikén en el Centro de Bellas Artes de San Sebastián, el Teatro Sol en San Germán, y el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce, respectivamente.

“El boricua y el dominicano tienen una química grande, y los boricuas siempre nos han apoyado por años. Cada vez que nos encontramos, en todas partes del Planeta, esa manifestación de cariño hacia nosotros es instantánea. Parecen como si yo relajara con mi hermano o primo. Queremos que este espectáculo sea como si no estuvieramos en el teatro, sino como si estuvieramos en sus casas”, expresó Pascual, haciendo hincapié a cómo la vida cambió a los integrantes de la agrupación de comedia tras su participación en “Los domirriqueños”, que se convirtió en 2015 en el filme puertorriqueño más taquillero en la historia.

Por su parte, Correa expresó gratitud en volver a reconectar con el público boricua meses luego de presentar la obra “Maripily y sus 2 maridos” junto a la conocida empresaria. Igualmente, aseguró que la audiencia que haya viajado a la isla hermana comprenderá lo que darán a conocer próximamente.

“Aparte de la receptividad que siempre ha tenido el público boricua con nosotros, tenemos que tener claro que el boricua es el turista número uno del este de nuestro país. Cuando hablamos de playas, de hoteles, difícilmente, un boricua que vaya a nuestros shows te va a decir que no conoce de Punta Cana, que no conoce Bávaro, que no conoce Casa de Campo, que no conoce Samaná, ellos conocen mucho”, expuso el actor a Primera Hora.

“En esta ocasión, vamos a mostrar la cara divertida de ese sol, esa playa, esa piña colada, eso que viene a buscar el boricua cuando viene aquí, y finalmente explicarles qué es un ‘Sanky Panky’ ”, agregó.

Sin embargo, manifestó que aquellos que irán por primera vez no se sentirán fuera de lugar con el espectáculo porque “se va a reir y va a querer venir a vacacionar”.

“Queremos mantener el público de siempre de Sanky Panky, pero queremos también ganar público nuevo. Yo sé que las personas que fueron San Germán hace un año se lo van a gozar. Pero el que no ha ido, ve ahora, que se goza”, aseguró.

“La ventaja que tenemos es que siempre nos presionamos en hacer un espectáculo para toda la familia. Quizás, si hubiera sido un show de “night club”, hubiera sido más picantoso. Aquí se jugará más con el doble sentido, pero es más de familia, puedes venir con tu hijo de 15, 16 o 17 años, y yo creo que, difícilmente, el joven o la familia salga ofendida con lo que estamos hablando”, agregó.

Por su parte, Pascual manifestó que su regreso a las tablas de Puerto Rico será afortunado dado que proveerán el mejor remedio para pasar los retos que traen la vida: la risa.

“No solamente van a disfrutar de un show, van a sanar, van a recibir salud porque la mejor medicina para la salud es la risa y es garantizado que van a durar hora y media riendo. Vayan a este espectáculo porque la risa es el medicamento más económico del mundo”, dijo.

Mientras que Correa solicitó a los seguidores a que no se rían de él cuando salga en “shores” a escena, dado que él demostrará que él no es solo “barba y barriga”.