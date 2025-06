Una historia que marcó los comienzos del siglo XXI hará su debut en la Isla del Encanto.

La compañía BAS Entertainment reveló hoy que “Shrek El Musical” viene con su “toque boricua” al Centro de Bellas Artes de Santurce para 26 y 27 de septiembre.

El productor Ender Vega anunció en conferencia de prensa que la producción, basada en el filme que se alzó con el primer Premio Oscar de “Mejor Película Animada” hace 24 años, ya cuenta con el elenco que le dará vida a la adaptación local de la galardonada pieza creada por Jeanine Tesori y escrita por David-Lindsay-Abaire, con la ayuda del director escénico y coreógrafo, Marcos Santana.

“Ha sido un musical que nos dio mucho trabajo conseguir su licencia. Fue bien complicado, pero lo logramos y estamos muy contento de ese logro. Por eso queremos presentar al elenco, que tanto trabajo nos dio también, ya que las audiciones que tuvimos fueron bien extensas y hoy presentamos el resultado de esto”, expresó el empresario, quien destacó que sobre 150 personas participaron del proceso.

El elenco principal está compuesto por Juan Pablo “Juanpi” Díaz Carrasquillo como “Shrek”, Yeidimar Ramos como “Fiona”, Jasond Calderón como “Burro”, Julián Gilormini como “Lord Farquaad”, Luis Obed Velázquez como “Pinocho”, Marileyda como “Dragona” y Wanda Sais como “Gingy”.

Para Díaz, quien regresa a trabajar con BAS Entertainment en un rol protagónico, expresó su entusiasmo de encarnar al conocido ogro que vio por primera vez en la pantalla grande cuando salió la película en mayo de 2001, justo cuando se graduó de escuela superior.

“Esta película me tomó en un momento donde estaba saliendo de la adolescencia, entrando a la adultez, así que la recuerdo con ese ‘charm’, y hacer un personaje que, como dice la película, tiene tantos ‘layers’ como Shrek, y hacerlo un musical, que la lectura que se le da a la figura, que es un poquitito más seria, creo que la gente se lo va a disfrutar mucho”, aseguró Díaz Carrasquillo, quien estuvo anteriormente en otras producciones de BAS Entertainment como “Rock of Ages” y “La Familia Addams”.

El actor, igualmente, manifestó su entusiasmo de participar en un proyecto que no solo haga al público reir y gozar, sino también los lleve a reflexionar y humanizar la realidad.

“No sé si es casualidad, pero sí se habla de un tema como el desplazamiento, donde se ven cómo los personajes de cuentos de hada los depositan en el pantano de Shrek por órdenes de un déspota y ese desplazamiento lo estamos viendo no solo en Puerto Rico, sino alrededor del mundo”, aseguró el boricua. “Como artista, me gusta que las piezas no sean por entretener solamente, sino que tengan algún tipo de relevancia, y eso es una cosa que Marcos Santana cuida mucho a la hora de escoger qué temas va a representar”, agregó el también creador de contenido, quien sostuvo que “nosotros vamos a tener el privilegio de darle ese toque puertorriqueño a una historia universal”.

Ramos, por su lado, expresó alegría por interpretar a la princesa de “Muy, Muy Lejano”, asegurando que la misma no solo fue un personaje que “marcó la vida de varias generaciones”, sino que rompió esquemas en el mundo del entretenimiento.

“Yo le di ‘repeat’ a Shrek como 18,000 veces, la veía todo el tiempo, y Fiona marcó mucho esa reconceptualización de lo que es una princesa y lo que es ser rescatada, como mujer, por un hombre, por este supuesto príncipe azul, o las concepciones de lo que tú crees que debe ser, contrario de estar abierto a lo que sientes o lo que la vida tiene para ti”, expuso la también cantante, quien catalogó como “especial” asumir este rol que no solo representa un desafío emocional, sino también físico ante las transformaciones que experimentará al momento de pisar el escenario, como colocarse prótesis y ser pintada de verde en menos de dos minutos.

“Esto será una experiencia única porque nunca he tenido que hacer un cambio tan rápido, y creo que será un reto bien chévere mantener la esencia de lo que está pasando y no distraerse con todo lo que ocurra a mi alrededor”, contó.

Jasond Calderón también se mostró animado por fungir como el compinche de Shrek, una apuesta que “cayó como anillo al dedo”.

“Soy exactamente lo que es Burrito: soy bien amistoso, simpático, superpresenta’o”, dijo el también integrante de “Raymond y sus amigos”, lo que provocó que el elenco estallara en risas.

En un tono más serio, el histrión expresó satisfacción por regresar al escenario, contar con el apoyo de un grupo “requeteprobado”, y cantar en español, una hazana distinta a cuando encarnó a Benny en “In the Heights” hace cuatro años en dicho recinto.

Gilormini, entretanto, confirmó que tachó un deseo de su “bucket list” al pronto darle vida al rey de Duloc, aún cuándo le tocará interpretarlo de rodilla para representar su baja estatura.

“Agradezco a Ender y Marcos por dar toda la confianza, y por este elencazo, ‘ensemble’ de primera, gente con la que he trabajado, personas con las que trabajo por primera vez. Estoy feliz”, expuso, refiriéndose al nutrido grupo de actores que los acompañará en tarima, como Alejandra Reyes, Ambar Bonilla, Amanda Rodríguez, Kala Elena Pérez, Luz Marina Cardona, María Isabel Alicea, María Teresa Curcio, Solimar Arzola, Sonya Hernández, Anna Malavé, Adrián Isaac, David Josué Villareal, Christian Laguna, Franklyn Fuentes, Jean Mercado Alberty, Jesús Sánchez , Ricardo Arribas y Yan Carlos Díaz.

El equipo creativo también estará compuesto por el director musical Juan Carlos Rodríguez, el diseñador de escenografía e iluminación Miguel Rosa, la diseñadora de vestuario Alba Kercadó, el artista de maquillaje y peluquería Ricky Diadoné, Greg Barreto en utilería y ambientación, Michelle Brava como “vocal coach” y Ricardo André Lugo, quien adaptó el libreto.

Los boletos para las funciones del 26 y 27 de septiembre ya están disponibles en Ticketera.com.