En la reciente premier de la película “La pecera”-coproducción entre Puerto Rico y España- la productora Tristana Robles, la actriz Isel Rodríguez y la diseñadora de sonido Maite Rivera puntualizaron sobre la importancia de contar historias donde los puertorriqueños puedan verse, donde se sientan identificados.

Eso ocurre en el primer largometraje de Glorimar Marrero, y ocurre también con el nuevo documental que presenta la cineasta Sonia Fritz, quien por tres años documentó el entra y sale de los escenarios de cinco cantantes líricos puertorriqueños cuyas carreras los mantienen activos en salas de Estados Unidos y Europa.

“Voces de pasión” es un acercamiento a las trayectorias artísticas de Larisa Martínez, Rafael Dávila, Meechot Marrero, Laura Pabón y Joel Prieto, así como a la intimidad que se puede alcanzar en un momento previo a salir al escenario, o al entrar en un espacio donde los artistas suelen compartir con sus respectivas familias en medio del entorno donde crecieron. Es así que se verán entrevistas de Larisa Martínez en Orocovis, Meechot Marrero en Corozal, Joel Prieto en Cayey y Laura Pabón y Rafael Dávila en San Juan.

A estas cinco voces les une, más allá del género lírico, haberse formado en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y ahora son protagonistas del documental que estrenará mañana, miércoles, a las a las 7:00 p.m., en la Sala Jesús María Sanromá del Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

“Creo (además) que los une el talento, la disciplina para haber estudiado, porque coincide que tres de ellos estudiaron ciencia y al final, se van por la música, porque habían hecho carreras paralelas, pero creo que sobre todo la disciplina, la entrega por el canto, el apoyo de las familias”, expuso la directora y la coproductora. “Y el compromiso que tienen con Puerto Rico, porque todos vienen cuando los procuran para que vengan a cantar y también aprovechan para dar master classes y reunirse con estudiantes y pasarle la experiencia”.

Son carreras de cinco cantantes que son muy conocidos en el campo lírico, de la ópera, sobre todo de zarzuela; ellos se encargan de difundir a los compositores puertorriqueños como una misión” - Sonia Fritz, directora y coproductora de "Voces de pasión"

Como parte del trabajo audiovisual, de 95 minutos de duración, cada uno de los cantantes escogió un tema de autores puertorriqueños, o con algún significado en su formación artística. “Y como sabemos, Puerto Rico tiene mucho talento, no solo en canto, pero también músicos increíbles que sabemos que están por todo el mundo, así que también aprovechamos para honrar a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que nos acompaña y que es una gran orquesta”, destacó Fritz.

“Voces de pasión”, apoyado por Humanidades Puerto Rico, National Endowment for the Humanities, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y National Endowment for the Arts, contó además con Annabelle Mulen como coproductora; Philip Escobar Jung en la fotografía y edición; Margarita Aponte en el sonido, y Bayoán Ríos Escribano, en la composición de la banda sonora del documental. La Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (AdocPR) coprodujo y Reaktor Post tuvo a su cargo la postproducción. La supervisión musical estuvo a cargo del abogado y músico Javier Villar Rosa.

Para conseguir los boletos para el estreno y hacer una donación, las personas interesadas pueden accesar a givebutter.com/vocesdepasion. Durante la actividad habrá un cóctel y una presentación musical especial del tenor Rafael Dávila, acompañado por la pianista Diana Figueroa.

El estreno del documental es parte de un esfuerzo de recaudación de fondos que servirá de apoyo para cubrir gastos de la etapa de postproducción de la película, y que contribuirá a ampliar el alcance de los programas que ofrece Humanidades Puerto Rico, incluyendo la gira que llevará la producción gratuitamente a escuelas, universidades, centros culturales y comunitarios del país.