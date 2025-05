Tras el éxito de la temporada con los “Standoperos”, sube a tarima la “Stand Up Mania”, un espectáculo a cargo de las talentosas actrices Linnette Torres, Wanda Sais, Yadilyz Barbosa y el comediante Miguel de la Cruz. La cita será desde este 22 de mayo en Punto Fijo, en San Juan.

Estos maníacos de la comedia prometen convertir el “stand up comedy” en la fiebre de la risa para todas las generaciones. Además, contarán con la participación de invitados especiales, otros ingeniosos del stand up urbano, como Luis Joel, Emanuel Rivera, Bryan Carrión, Jonathan James, Christian Carcaño y muchos más.

“El show es uno de comedia, donde tenemos varios estilos de comedia pero partiendo desde el stand up comedy. Tenemos talentos que se ríen de sus desgracias con las que muchos se pueden identificar o identificar a otros, hay humor negro, chistes o anécdotas graciosas. Todos los jueves habrá talentos invitados que presentarán su stand up/ con su estilo y esto le dará un toque variado a cada jueves”, comentó Yadiliz Barbosa mediante comunicado de prensa.

“Trabajar con actrices que dominen ambas ramas como la comedia y el drama y que tienen el rango de ellas, pero que no solo eso que son excelentes personas y te cuidan. ¡Es una de las bendiciones que he tenido en la vida! Me siento que estamos entre amigas y entre amigas una cuenta una de cosas!!! Y ahora hay una ‘siste’ más, Miguel! Jajaja…”, añadió Barbosa.

“Agradecida de tener la oportunidad de compartir el escenario con Miguel y hacer reír junto a dos grandes amigas, crear y vivir esta experiencia juntos es un verdadero privilegio”, dijo Wanda Sais por escrito.

Los boletos están disponibles a través de prticket.com. La apertura de puertas es las 6:30 PM. El inicio de la función es a las 8:30 PM.