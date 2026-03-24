Las hermanas actrices Sully y Marieli Díaz se enfrentan en la obra “Presas liberadas”, que sube a escena desde el 18 de abril en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

La obra escrita y producida por Marieli Díaz Durán y dirigida por Juan Carlos Morales se desarrolla dentro de una prisión de máxima seguridad donde conviven seis mujeres marcadas por pasados distintos: algunas inocentes, otras víctimas del silencio, del sistema o de sus propios impulsos.

Entre ellas se encuentra “Macho”, personaje interpretado por Marieli Díaz, quien controla el orden interno y el trasiego de drogas. Su rutina se ve alterada con la llegada de “Elena Cádiz” (Sully Díaz), una pastora humilde, noble y fiel a su fe, encarcelada por un error involuntario.

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Desde el primer momento, “Macho” le prohíbe hablar de sus creencias, pero es precisamente ahí donde “Elena” descubre su verdadero propósito en el lugar. Entre risas y lágrimas, su mensaje comienza a transformar los corazones de las confinadas, provocando que “Macho” pierda el control, desatando una intensa batalla entre el bien y el mal.

En entrevista con Primera Hora, Marieli y Sully Díaz ofrecieron detalles de la obra y de sus respectivos personajes.

“Estas mujeres en la cárcel no solo están encerradas en un espacio, sino que están encerradas en su mente y corazón, porque viven con dolor de errores que cometieron; algunas lo hicieron, otras no. Estas seis prisioneras están presas de la tristeza, remordimientos y de la vida que vivieron”, reveló la dramaturga Marieli Díaz Durán antes de profundizar en su personaje.

“Soy ‘Macho’, imagínate el por qué de mi apodo; tengo varias cadenas perpetuas. Mi personaje es de una mujer que ha sufrido tanto y tanto, que cuando entra a la cárcel se convierte en hombre, para que nadie se atreva a mirarla, ni abrazarla, mucho menos tocarla. Ella se convierte en un monstruo”, expuso.

El personaje de Sully Díaz contrasta con el de su hermana como la “pastora Elena”, una mujer “con llamado, perpicaz hasta decir basta y muy inteligente”.

“En mi primera escena me desmayo; una pastora en medio de todas esas confinadas... Las presas me buscan porque a la larga todo el mundo busca saciar el alma emocionalmente a través del personaje. Por eso la obra se llama ‘Presas liberadas’, porque algunas logran liberarse a pesar de estar presas”.

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“Aprovecho el tiempo que estoy en la cárcel para impactar la vida de las reclusas, pero lo tengo que hacer como ‘antipastora’, para no tener problemas con ‘Macho’, que ya me ha dado pelas defendiendo su territorio”, abundó Sully Díaz.

Las hermanas Díaz Durán revelarón cómo logran mantener el control para no desdoblarse de sus personajes cuando se tienen que agredir físicamente.

“Cuando subo al escenario me olvido que es mi hermana Sully: ella es ‘Elena Cádiz’, quien llegó a la cárcel a invadir mi espacio y yo lo voy a defender. Mi mirada y todo mi cuerpo se transforman”, aseguro Marieli.

“Somos actrices y no nos vemos como hermanas”, aclaró Sully. “En uno de los ensayos ella me dio un golpe y me tiró al piso; caigo reventada y me boté actuando con todo mi cuerpo. Pero mi hermana se puso nerviosa y me pregunta si me golpeó. Entonces yo riendo le contesté, ‘no, chica estoy actuando’ ”, detallaba cuando Marieli intervino: “Gracias a Dios que fue un ensayo, si fuera en la obra no rompo el personaje, aunque después llore”.

“Me encanta trabajar con ella. El hecho de que seamos hermanas nos ayuda mucho porque nos conocemos y estamos acostumbradas a tocarnos y halarnos el pelo. Pero cuando subimos al escenario somos otras”, concluyó la veterana escritora.

En la pieza teatral, que aborda temas como el perdón, el amor propio, la empatía, la fe, la esperanza, la fortaleza y la tenacidad, intervienen además Yasmín Mejías, Anoushka Medina, Lixamari Pedraza, Kiara Santana, Annie García, Jaime Colón, Yamil Ortiz y Carlos Calderón.

Reservaciones y boletos para las funciones del sábado 18 (8:00 p.m.) y domingo 19 (4:00 p.m.) de abril están en venta en Ticketera.