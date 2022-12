La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH), en colaboración con el Museo de Las Américas y la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH), presenta su primera Fiesta de las Humanidades, evento cultural con oferta de actividades para todo el público, que se celebrará libre de costo este domingo, en el Cuartel de Ballajá en el Viejo San Juan.

Este festejo, que se llevará a cabo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., celebra el pensamiento, la investigación, la creatividad, la lectura, y el compartir de saberes e ideas diversas, producidos desde perspectivas plurales. Como parte del evento, se harán disponibles, ya sea gratuitamente o mediante donativos sugeridos, libros auspiciados por la Fundación o publicados por esta, el Museo de Las Américas, la OECH y otras entidades participantes. También habrá lectura de cuentos, la presentación de un documental, exposiciones, conferencias, performance y actividades creativas.

“Nos llena de entusiasmo poder anunciar esta celebración con la que reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo cultural del país y el libre acceso a oferta cultural de calidad”, expresó Sonya Canetti Mirabal, directora ejecutiva de la FPH, a través de un comunicado de prensa. “Las humanidades nos abren las puertas del conocimiento, nos permiten pensar con curiosidad y con voluntad de indagar sobre nuestras preocupaciones y aspiraciones como sociedad; amplían nuestra visión del mundo en el que vivimos para entendernos mejor y acompañarnos. Esta fiesta es una gran oportunidad para celebrar todo eso junto al público y junto a las entidades con las que compartimos sede en Ballajá y valiosos proyectos como el Museo, las academias de la Historia y la Lengua, y la OECH”, agregó Canetti Mirabal.

Carlos A. Rubio Cancela, director ejecutivo de la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH), por su parte, invitó al público general a acudir a esta primera edición de la Fiesta de las Humanidades. “La Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico se une a la celebración de la Fiesta de las Humanidades en Barrio Ballajá, que se llevará a cabo en el antiguo cuartel de infantería de Ballajá, corazón del emblemático Barrio de las Artes y la Cultura. Esta es la casa de todos los puertorriqueños y les esperamos con gran entusiasmo”, exhortó.

El evento contará con una excelente oferta cultural que iniciará desde las 10:00 a.m. con actividades en diversos espacios del Cuartel de Ballajá. La Sala Rafael Cordero, ubicada en el tercer piso del histórico edificio, acogerá una serie de charlas, entre ellas “Tesoro vivo”, presentación a cargo de Maia Sherwood sobre el proyecto homónimo realizado por la investigadora con la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y la FPH. Esta sesión contará con la participación especial del lexicógrafo y actor Freddy Acevedo. A las 11:00 a.m., Andrés Rivera, fundador de la Puerto Rico Historic Building Drawings Society, dictará la conferencia “Campeche en su ciudad”.

También en la Sala Rafael Cordero, a la 1:00 p.m., los asistentes podrán disfrutar del documental “Serán las dueñas de la tierra”, coproducción del Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible y Producciones Libélula. En el mismo espacio, a las 3:00 p.m. el Humanista del Año 2021, el arquitecto Edwin Quiles, hará una nueva presentación de su conferencia magistral, titulada “La casa de mis días”. Además, Quiles conversará con el público en un diálogo moderado por el periodista Mario Roche Morales.

En el Museo de Las Américas, en tanto, habrá una variedad de eventos para la niñez y la familia en general. A las 10:00 a.m. la escritora Haydeé Zayas leerá su cuento infantil “La jirafa que no cabía en su cuento”, mientras que a las 11:00 a.m., Yolanda Velázquez ofrecerá el taller familiar “Crea tu propio marca libro”. A esta fiesta se sumará un recorrido por la exposición “Un grito en la mano” con el artista Garvin Sierra, acompañado por la periodista cultural y escritora Ana Teresa Toro, mientras que a las 3:30 p.m. la actriz y cuentacuentos Tere Marichal leerá “¿Dónde está la cucarachita Martina?”.

También, como parte de las actividades del día, la Oficina Estatal de Conservación Histórica ofrecerá dos recorridos, con cupo limitado, por el Jardín Mirador Ballajá, un jardín ecoamigable en la azotea de Ballajá, uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad capital. El acceso a los dos recorridos especiales -que se ofrecerán a la 1:00 p.m. y a las 2:00 p.m.- será por orden de llegada con cupo para un máximo de 20 personas, se ofrecerá por orden de llegada.

Por otra parte, en la sede de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, en el tercer piso de Ballajá, tendrá lugar la presentación de los investigadores Néstor Murray y Emanuel Dufrasne, quienes ofrecerán la charla “La Casa Paoli, investigaciones e investigadores”, a las 3:00 p.m. Esta sesión también será marco para la dedicatoria del evento, por parte del equipo de la FPH, a Néstor Murray y a Casa Paoli, en reconocimiento a sus múltiples aportaciones al trabajo cultural y como colaborador de la FPH desde sus inicios.

Esta es la primera de una serie de eventos promovidos por la FPH y su Centro para el Libro de Puerto Rico. Para conocer el itinerario completo de la Fiesta de las Humanidades, puede acceder a la página fphpr.org o buscarnos en las redes sociales como @humanidadespr.