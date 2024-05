El sábado, 18 de mayo comenzando a las 3 pm ET/ 12 pm PT, Telemundo Puerto Rico/WKAQ y Junte Boricua liderarán la primera “Parada Puertorriqueña”.

Telemundo Orlando, Tampa y Ft Myers, junto a sus medios digitales y los canales FAST (streaming), de noticias regionales de Telemundo, también se unirán a la extensa cobertura en vivo de este gran evento.

Producido por Tony Mojena y presentado por Raymond Arrieta y Alexandra Fuentes, el desfile llegará a todos los televidentes en vivo desde las calles del histórico San Juan, conectando a todos los puertorriqueños dentro y fuera de la isla, e invitándolos a celebrar el comienzo del Junte Boricua.

“Esta transmisión histórica no solo servirá como punto de encuentro para todos los puertorriqueños, sino que también es una oportunidad para mostrar la riqueza de la cultura boricua a la gran comunidad hispana en los Estados Unidos”, dijo José Cancela, presidente de Telemundo Station Group.

La “Parada Puertorriqueña” está diseñada para resaltar la rica cultura y herencia que le ha dado Puerto Rico al mundo. Organizado por Junte Boricua, y la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el desfile es solo una de las muchas festividades planeadas para llevarse a cabo en toda la isla del 1 de mayo al 31 de agosto.

“Lo que ya era una transmisión televisiva importante en Puerto Rico, ahora se multiplica de una manera exponencial, algo que en Junte Boricua nos entusiasma muchísimo”, agregó Pedro Zorrilla, Principal Oficial Ejecutivo de GFR Media / Junte Boricua.

“Les prometo que esta primera parada puertorriqueña dará motivo para que se les hinche el corazón a todos los puertorriqueños no importa donde estén”, agregó.

La cobertura de la parada se transmitirá simultáneamente por Telemundo 31 Orlando / WTMO, Telemundo 49 Tampa / WRMD y Telemundo Ft. Myers/WWDT y las plataformas digitales de las estaciones incluyendo sus sitios web, aplicaciones móviles y plataformas de OTT.

El evento también se presentará a nivel nacional en los canales FAST (streaming) de noticias regionales de Telemundo: Noticias Telemundo California, Noticias Telemundo Florida, Noticias Telemundo Noreste y Noticias Telemundo Texas.

Después del desfile, el noticiero de WKAQ, Telenoticias 5 pm, se transmitirá en las estaciones de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers, además de los canales FAST para brindar una cobertura ampliada de las festividades.

Horarios de transmisión

Telemundo Puerto Rico: 3:00 to 5 p.m. AST; Telemundo 31 Orlando: 3:30 to 5 p.m. EDT; Telemundo 49 Tampa: 3:30 to 5 p.m. EDT; Telemundo Ft. Myers: 3:30 to 5 p.m. EDT; Noticias Telemundo California: 12:30 to 2 p.m. PDT; Noticias Telemundo Florida: 3:30 to 5 p.m. EDT; Noticias Telemundo Noreste: 3:30 to 5 p.m. EDT y Noticias Telemundo Texas: 2:30 to 4 p.m. CDT. *Los horarios están sujetos a cambios.