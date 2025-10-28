La empresa puertorriqueña TicketCel, una nueva plataforma digital dedicada a la gestión de boletos para eventos culturales y privados en la Isla, presentó oficialmente su propuesta del “Boleto Abonado”, una modalidad que ofrece acceso exclusivo a toda la programación del 55º Festival Internacional de Teatro 2025, organizado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

La iniciativa busca revolucionar la forma en que el público disfruta del teatro y otras expresiones artísticas, al permitir la compra de un solo boleto que brinda entrada a múltiples producciones destacadas. Entre las obras incluidas se encuentran Radojka, Nerium Park, El Pequeño Poni, Estampida Humana y Manteca.

“TicketCel nace del deseo de ofrecer una alternativa moderna, segura y local que conecte al público con nuestras expresiones artísticas y culturales. El ‘Boleto Abonado’ representa esa visión: facilitar el acceso, promover la asistencia y fortalecer nuestra industria cultural”, expresó Juan Cruz, fundador de la compañía.

La plataforma se destaca por su tecnología de registro seguro, un sistema de venta ágil y un equipo comprometido con garantizar una experiencia confiable tanto para organizadores como para asistentes de eventos en toda Puerto Rico.

El 55º Festival Internacional de Teatro 2025 promete una experiencia escénica diversa y vibrante, con la participación de artistas locales e internacionales que celebran la creatividad y el talento teatral.

Los boletos, incluyendo el nuevo “Boleto Abonado”, ya están disponibles a través de TicketCel.com.