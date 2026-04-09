Tras conectar con el público a través de relatos cargados de humor y honestidad en el espectáculo Titantos, la comediante y escritora Uka Green vuelve a los escenarios con una nueva propuesta inspirada en una etapa transformadora de su vida: convertirse en abuela.

Su nuevo show, Bendita Abuelitud, propone una mirada divertida y sin filtros a esta experiencia que —según la propia artista— ha cambiado por completo su rutina. La también columnista, quien se define como “abuela pandemial”, convierte anécdotas cotidianas en historias llenas de picardía, ternura y complicidad.

“Soy una solemne atrevida… este es mi primer ‘stand-up’, aunque puede ser que en vez de ‘stand’ tenga que sentarme en una mecedora”, comentó con humor sobre esta nueva apuesta escénica.

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El espectáculo recoge vivencias que nacieron en sus escritos y publicaciones en redes sociales, y las lleva al escenario en un formato más íntimo, donde el público podrá identificarse con situaciones familiares, emociones compartidas y los retos —muchas veces no dichos— de la abuelidad.

“Van a escuchar mis cuentos en un viaje lleno de risas, verdades y hasta las poca vergüenzas que conforman esta etapa maravillosa… y retadora. Voy a contar lo que se vive, lo que se siente y lo que muchas abuelas experimentan, aunque no siempre se diga”, añadió.

Con su estilo cercano y espontáneo, Green apuesta a demostrar que cada etapa de la vida tiene su propio humor y encanto.

Bendita Abuelitud, producido por Rafo Muñiz para Prolat Entertainment, se presentará en el Moneró Café Teatro & Bar, ubicado en el Centro de Bellas Artes de Caguas, los días sábado 16 y domingo 17 de mayo, con funciones a las 8:00 p.m. y 4:00 p.m., respectivamente.

Los boletos están disponibles a través de Ticket Center.