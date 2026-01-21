La casa productora Escena Latina, Inc., dedicada desde 1997 al desarrollo del teatro educativo en Puerto Rico, anuncia el regreso de “Un Lorca para estudiantes”, una propuesta escénico-pedagógica encabezada por la primera actriz Idalia Pérez Garay, figura fundamental del teatro puertorriqueño y referente indiscutible de la formación artística en la Isla. La producción reafirma el teatro como herramienta viva de aprendizaje y como puente entre la literatura y las nuevas generaciones.

Creada para complementar el proceso educativo, la obra presenta una cuidada selección de escenas dramatizadas y análisis directos de tres tragedias esenciales de Federico García Lorca: “La casa de Bernarda Alba”, “Yerma” y “Bodas de sangre”. A través de un formato que integra actuación, reflexión y diálogo con el público, los intérpretes rompen la cuarta pared para guiar a los estudiantes en la comprensión de los símbolos, el lirismo, la estructura dramática y los conflictos centrales de cada texto.

La participación de Idalia Pérez Garay otorga al proyecto un profundo valor cultural y pedagógico. Actriz, maestra y formadora de generaciones, su presencia convierte cada función en una clase magistral viva donde la literatura se encarna y dialoga con el presente. Recientemente homenajeada con la dedicatoria del 54to Festival de Teatro Internacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Pérez Garay cuenta con una trayectoria de más de seis décadas que abarca la actuación, la dirección, la escritura, la producción y la docencia universitaria. Gran parte del elenco que la acompaña ha sido formado por ella, haciendo de este montaje un acto simbólico de transmisión de conocimiento y amor por la palabra dramática.

La estructura pedagógica de la puesta ha sido desarrollada por Anamín Santiago en su rol de dramaturgista, quien articuló un recorrido coherente y accesible por las obras de Lorca sin perder rigor académico ni fuerza poética. Su trabajo integra el análisis de contexto, temas y símbolos con momentos en los que los actores explican recursos literarios y dramáticos, transformando la experiencia teatral en una clase viva de literatura.

Diseñada como complemento directo al Programa de Español del Departamento de Educación de Puerto Rico, “Un Lorca para estudiantes” fortalece la comprensión lectora, el análisis literario, la interpretación de simbolismos y el pensamiento crítico. Recomendada para estudiantes de nivel intermedio y superior, la obra propone un acercamiento claro, sensible y profundamente humano al universo lorquiano.

La producción cuenta con la dirección de Miguel Diffoot y la participación de un elenco integrado por José Luis Gutiérrez, Anamín Santiago, Edwin Emil Moró, Cecilia Argüelles, Anthony Mejías, María José Curcio, Jorge Alexander, Noryzel García, Dianne D’Oleo y Syndia N. Rivera. El equipo creativo incluye la producción de Jhosean Calderas y José Santana, escenografía de Israel Franco Müller, vestuario de Marisocorro Pérez, maquillaje y peluquería de Ricky Diadonné, diseño de luces de Orlando Carreras y fotografía de Will Omar Pérez.

La obra se presentará en una gira que incluirá el Centro de Bellas Artes de Santurce los días 10 y 11 de marzo, el Centro de Bellas Artes de Humacao el 13 de marzo y el Teatro Yagüez de Mayagüez los días 24 y 25 de marzo. Para información y reservaciones, los interesados pueden comunicarse al 787-605-2225 o escribir a escenalatinainc@yahoo.com.