En la vida real, estas actrices se llevan muy bien, aman trabajar juntas, y, aunque se describen como “obsesivas compulsivas” en su labor, no les molesta esa maña para nada. Pero su nuevo reencuentro en las tablas mostrará que las amistades pueden tener sus luces y sombras, y a veces reconocer y abrazar esas diferencias serán la clave para sobrevivir.

Sara Jarque y Yamaris Latorre se preparan para hacer de las suyas en la ingeniosa comedia “La Roommate”, que tendrá su debut puertorriqueño el próximo 20 de febrero de 2026 en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Las actrices se unen una vez más para adaptar la pieza de Jen Silverman que une a dos mujeres -que representan polos opuestos- en una situación en la que conviven no solo para aliviar sus bolsillos en momentos de cambios drásicos, pero también entienden que a veces lo distinto puede ser lo que nos saque de un apuro.

Sara Jarque y Yamaris Latorre ya arrancaron los preparativos para la comedia que llevarán al escenario boricua el próximo 20 de febrero. ( Suministrada / Wilfred Omar )

“Yo tuve ‘roommates’ desde muy jovencita, porque en mi cuarto año de universidad me tocó vivir en Estados Unidos porque me escogieron para un programa de baile en Orlando, donde viví con tres ‘roommates’ más y, sí, se establecieron unas pautas, unas limitaciones, pero la convivencia fue agradable”, compartió Jarque con Primera Hora duarente la sesión fotográfica de las actrices para promover la obra, que también se presentará el 28 de marzo próximo en el Teatro Yagüez, de Mayagüez.

La integrante de “Raymond y sus amigos” compartió que su experiencia conviviendo con personas extrañas se acerca bastante a “Sharon”, personaje al que le dará vida en esta puesta en escena que arranca el año que viene, asegurando que, similar a la realidad, se trata de una mujer bondadosa, organizada, que busca rehacer su vida sin mucho revolú, ni “nebuleo”.

Latorre, por su parte, aseguró que su personaje, “Robyn”, una artista que vive a su modo y que le importan poco las estructuras, no se compara en nada con quien cómo fue en su juventud y mucho menos en en el presente.

“Yo no he tenido una ‘roommate’ per se, pero mi prima se fue a vivir a mi casa y la metieron en mi cuarto, y quiero dejar en récord que la amo mucho, y al día de hoy le pido perdón porque yo soy compulsiva con mis cosas”, dijo la histrionisa, quien sucumbió ante la risa al recordar lo obsesionada que era con la pulcritud en su habitación mientras que su familiar, que se encontraba sobreviviendo la vida universitaria, no tenía tiempo para mantener el orden.

“¡Mira qué cosa! Es igual a lo que veremos en la pieza. Para mí eso pareció un infierno... ¡Señor! Y la pobre estaba estudiando y yo le preguntaba: ‘¿y cuándo acabas ese bachillerato?’. Era horrible para mí“, agregó la boricua.

Jarque aseguró que con los años que conoce a la también locutora y creadora de contenido, tanto dentro y fuera de los escenarios, llevar la historia que protagonizaron las actrices Mia Farrow y Patti Lupone el año pasado en Broadway será todo un gusto.

Sara Jarque y Yamaris Latorre se reencuentran en las tablas luego de tres años de trabajar en la pieza "La peor cantante del mundo". ( Suministrada / Wilfred Omar )

“No dudo que esto será un deleite, un juego. Estoy segura de que nos va a dar paveras como locas en el ensayo, ya me veo... sé que nos vamos a divertir mucho”, compartió la la también cantante, quien destacó el trabajo del director Ismanuel Rodríguez en este proyecto, a quien honra por su atención al detalle y talento en convertir lo simple en algo magistral.

Latorre destacó estar en regocijo de jugar con el concepto de la “pareja dispareja” con Jarque, pero con unos giros que llevarán al público a reflexionar profundamente sobre lo cotidiano y lo que puede implicar mirar bien al otro.

“Trabajar con Sara es un deleite, me siento en confianza, nuestra manera de trabajar es muy similar, así que yo estoy sumamente feliz. ¡Necesitaba algo como esto en mi vida, disfrutar este tipo de teatro con alguien con quien tengo química!“, compartió.

Jarque asegura que “La Roommate” no solo le sacará risas a los espectadores, pero también los transportará a una experiencia universal y a reconocer lo que, como individuos, se haría no solo para subsistir, sino para darle a la vida un nuevo rumbo.

“La pieza lleva ese mensaje de que aún de las personas que son completamente distintas, o piensan distinto a ti, tú puedes aprender y respetar la manera en que decide vivir su vida, y cómo esa persona te puede inspirar a cómo vivir la tuya y cómo te gustaría que te traten. Mientras el personaje de Yamaris se muda a un lugar nuevo, yo aquí sere la experta, veremos en qué queda eso”, compartió.

Latorre, por otro lado, asegura sentirse inspirada en sumarse a una producción que contó en su pasado con dos de las estrellas más grandes de Hollywood.

“Saber que actrices como Mia y Patti pasaron por este proceso, hablaron maravillas de la obra, nos inspira a nosotras a pasar por lo mismo”, sostuvo. “Las historias se cuentan en distintos cuerpos, distintas voces, en distintos países, y que podamos hacerla aquí, Sara y yo, de alguna manera estamos privilegiadas”.

Los boletos de “La Roommate” están disponibles en TicketCel.