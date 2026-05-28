El actor y performero Vico Ortiz presenta el estreno mundial en español del espectáculo unipersonal “Viene viene el Drag King”, una propuesta teatral íntima, divertida y profundamente emotiva como parte del True Colors Fest que se presentará del 2 al 5 de julio en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce.

La producción, que ya se ha presentado exitosamente en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, llega a la Isla de la mano de Boundless Theatre y BoriQueer Productions. Recibiendo reconocimiento internacional por su interpretación como Jim Jiménez en la exitosa serie de HBO Max “Our Flag Means Death”, Vico Ortiz se ha convertido en una de las voces más visibles e influyentes dentro de las comunidades LGBTQ+, especialmente entre personas latinas, trans y no binarie.

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Proveniente de una familia de artistas puertorriqueños, Vico creció dentro del ambiente artístico y del entretenimiento y actualmente divide su tiempo entre Puerto Rico y Los Ángeles, desarrollando proyectos para televisión, cine, teatro y performance. Entre sus trabajos más reconocidos también figuran participaciones en “American Horror Story”, “Criminal Minds”, “Adventure Time: Fionna and Cake”, la serie digital “Dímelo” de GLAAD, y el podcast “What Happened in Skinner”.

Actualmente forma parte del jurado de “King of Drag”, una competencia televisiva enfocada exclusivamente en drag kings. En “Viene viene el Drag King”, Vico -bajo su alter ego “Vico Suave”-, explora con humor, sensibilidad e ingenio episodios de su niñez, su relación con sus padres y su proceso de redescubrimiento personal a través del drag.

El espectáculo, con una estética de cabaret y burlesque, utiliza performance, máscaras, títeres, música, baile e interacción con el público para transportar a la audiencia a un universo íntimo y fantástico donde el artista, literal y metafóricamente, se despoja de las capas que protegen su corazón mientras comparte el camino que le llevó a convertirse en drag king.

El espectáculo contará además con la participación de varios “drag kings” y “burlesqueres” locales que realizarán un show corto en cada presentación. Los artistas invitados serán: el 2 de julio, Chris Grindher + Dulce Malicia; el 3 de julio, Juicy Bendición + Aries Papi; el 4 de julio, Chris Grindher + Capricoño; y el 5 de julio, Soraya Sauvage + Totally “Not” Viola.

La pieza, escrita por Vico y desarrollada en colaboración con Nikki Levy, cuenta con la dirección de Ismanuel Rodríguez, escenografía de Josue Matías y diseño de iluminación de María Cristina Fusté. La producción ha recibido elogios de la crítica por su originalidad, vulnerabilidad emocional y creatividad escénica, destacándose por transformar el escenario en múltiples espacios llenos de realismo mágico y teatralidad.

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Además de su trabajo en la actuación y el performance, Vico se ha convertido en una figura influyente dentro de las comunidades queer y latinas, utilizando sus plataformas digitales para hablar sobre identidad, representación, salud mental, arte drag y autenticidad personal. Su estilo cercano, honesto y lleno de humor ha conectado profundamente con miles de seguidores que encuentran en su historia un espacio de representación y celebración de la diversidad.

Las funciones de “Viene viene el Drag King” serán jueves, viernes y sábado a las 8:30 p.m. y domingo a las 4:30 p.m. en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. Los boletos ya están disponibles a través de Ticket Center o llamando al 787-792-5000.