La batalla legal entre los actores Blake Lively y Justin Baldoni volvió a ser el centro de atención en un tribunal federal de Nueva York el lunes a pesar de un reciente acuerdo para poner fin a las denuncias de Lively de que sufrió represalias después de hacer denuncias de acoso sexual sobre el rodaje de su película “It Ends With Us” de 2024.

La abogada Ellyn Garofalo, que representa a Baldoni, dijo al juez de distrito Lewis J. Liman que Lively estaba intentando, mediante una solicitud de honorarios de abogado, “eludir el juicio con jurado” que se anuló cuando se llegó a un acuerdo antes de que comenzara el juicio en mayo.

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En una vista sin los actores, Garofalo dijo a Liman que era un error que Lively pidiera daños y perjuicios y honorarios de abogados después de haber aceptado un acuerdo en el que desestimaba sus demandas sin que Baldoni y su productora “pagaran un céntimo de los 300 millones de dólares en daños y perjuicios que pedía.”

“Reabrir esto para lo que es básicamente un juicio alternativo implicaría reabrir el descubrimiento, nuevos expertos, nuevas deposiciones de expertos”, dijo. Garofalo lo llamó “efectivamente una carrera final alrededor del juicio con jurado”.

Una ley de California permite imponer sanciones “significativas” a cualquier parte que haya presentado sin éxito demandas por difamación contra litigantes por acoso sexual y represalias. La contrademanda de Baldoni por difamación y extorsión fue desestimada el año pasado por el juez.

Liman no se pronunció inmediatamente tras escuchar más de una hora de argumentos.

El abogado Michael Gottlieb, que representa a Lively, afirma que la demanda que Baldoni interpuso contra Lively era el mismo tipo de litigio que la ley californiana pretendía atajar, permitiendo proteger a las supervivientes de acoso sexual de una lucha legal prolongada y perjudicial.

A principios de mayo, Lively y Baldoni llegaron a un acuerdo para zanjar un pleito que había dejado a ambas partes reclamándose públicamente la una a la otra desde que el litigio comenzó en diciembre de 2024, cuando Lively, de 38 años, demandó a Baldoni, de 42, y a su productora, Wayfarer Studios.

Semanas después de que Lively presentara la demanda, Baldoni demandó a Lively, acusándola a ella, a su marido -el actor de “Deadpool” Ryan Reynolds- y a su publicista de difamación y extorsión.

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Baldoni, que dirigió el oscuro drama romántico y lo protagonizó con Lively, negó haberla acosado u orquestado una campaña de desprestigio. Afirmó que las quejas sobre su comportamiento fueron inventadas por Lively como parte de un esfuerzo por hacerse con el control creativo de la película.

El acuerdo se alcanzó días después de que Liman desestimara las demandas de Lively por acoso sexual, dictaminando que no podía presentarlas en virtud de la legislación federal porque era una contratista independiente y no una empleada en el plató de la película.

Lively había afirmado que, durante el rodaje, Baldoni hizo comentarios inapropiados sobre su aspecto, violó los límites físicos durante el rodaje de una escena de amor y presionó para que se desnudara -en contra de los deseos de Lively- durante una escena en la que su personaje daba a luz.

Baldoni negó haber hecho nada fuera de lo que ocurre durante el proceso creativo normal para hacer una película.

En su declaración conjunta tras alcanzar el acuerdo, las partes dijeron que reconocen que las preocupaciones de Lively “merecían ser escuchadas” y que “siguen firmemente comprometidas con unos lugares de trabajo libres de incorrecciones y entornos improductivos”.

“It Ends With Us”, adaptación de la novela superventas de Colleen Hoover de 2016 sobre una relación que deriva en violencia doméstica, se estrenó en agosto de 2024 y superó las expectativas de taquilla a pesar de las críticas por glorificar el maltrato.

Lively apareció en la película de 2005 “The Sisterhood of the Traveling Pants” y en la serie de televisión “Gossip Girl” de 2007 a 2012 antes de protagonizar películas como “The Town” y “The Shallows”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.