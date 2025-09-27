La actriz y cantante argentina, Andrea del Boca, recordada por la telenovela de 1973 “Papá corazón”, en la que hizo el rol infantil de “Pinina”, resultó absuelta por la justicia de su país en la investigación por una presunta defraudación fiscal en 2015, en el marco del financiamiento con fondos públicos de la producción “Mamá corazón”, que ella dirigiría y protagonizaría.

El tribunal declaró que no hubo hechos ilícitos y liberó también a los otros imputados, entre ellos el exministro de Planificación Julio de Vido.

“Después de casi una década de agresiones, mentiras, de cancelaciones, de pérdidas, hoy se hizo justicia”, publicó Del Boca en su Instagram, y añadió: “Hoy empieza mi nueva vida”.

Andrea del Boca y Norberto Suárez protagonizaron la telenovela de 1973 "Papá corazón", así como las producciones asociadas que vinieron después. ( Archivo )

“Papá corazón” fue una de las telenovelas más exitosas de su época en toda latinoamérica. Fue una coproducción peruana-argentina que se grabó en español neutro, evitando el “voceo” común de muchos países suramericanos para garantizar su fácil exportación y lo que le ganó un gran éxito internacional.

La trama seguía la vida de “Angélica ‘Pinina’ de María”, una niña huérfana de madre que vivía en un internado católico pues su padre y su tía, su única familia, no podían cuidarla. Bajo el cargo de las monjas, “Pinina” llevaba una vida de fantasía en la que mantenía conversaciones con el fantasma de su madre.