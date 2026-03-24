Un video dejó al descubierto un violento enfrentamiento que tuvo entre sus protagonistas al actor Alan Ritchson. Las imágenes muestran una pelea callejera en la que la estrella de Reacher golpea a un vecino en un barrio de Nashville.

Tras la difusión de las imágenes, la presunta víctima, que se identificó como Ronnie Taylor, rompió el silencio y dio su versión de los hechos. En diálogo con TMZ Live, el hombre aseguró que el artista lo “golpeó brutalmente” y relató cómo se inició el conflicto que derivó en la pelea.

Según su testimonio, todo comenzó cuando vio al actor en su motora circular a alta velocidad por una zona residencial. “Pensé que estaba manejando de manera insegura”, detalló, por lo que decidió intervenir ante lo que consideró una situación riesgosa.

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El hombre aclaró que salió de su casa con la intención de llamar la atención del actor y advertirle sobre las consecuencias que podía tener. “Lo empujé porque venía hacia mí con su moto. Lo hizo una segunda vez; lo empujé una segunda vez, entonces se bajó y me dio una paliza”, sostuvo.

Taylor remarcó que en ese momento no sabía que se trataba de una figura de Hollywood, sino que pensó que era un vecino más que circulaba de forma imprudente. “Básicamente solo le dije que bajara la velocidad para que nadie saliera lastimado”, afirmó.

El hombre también señaló que no era la primera vez que observaba ese tipo de conducta en la cuadra, lo que motivó su reacción. “Me planté y me golpeó brutalmente”, agregó.

Las imágenes del episodio muestran a Taylor recibiendo varios golpes. Según su testimonio, sufrió heridas a raíz de los golpes que habría recibido durante el enfrentamiento. “Todavía se pueden ver las secuelas de la paliza”, aseguró. Dos de los hijos del actor, que se encontraban paseando en moto junto a él, fueron testigos directos de la situación.

Además, explicó que él mismo es un apasionado de las motos y que en ese momento se encontraba en la entrada de su casa lavando la suya cuando ocurrió el incidente. Fue en ese contexto que decidió decirle al actor lo que pensaba sobre su forma de conducir. “Estaba manejando su moto demasiado rápido por un barrio residencial, así que decidí encararlo”, relató.

Taylor insistió en que su intención nunca fue generar una pelea, sino evitar un posible accidente. “No tenía ni idea de que Alan era un famoso actor de Hollywood”, reiteró.

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El episodio escaló y terminó con el vecino como principal damnificado. La policía del lugar mantiene abierta una investigación para determinar responsabilidades aunque, por el momento, no se han producido arrestos vinculados al caso.

En medio de la polémica, Ritchson publicó en las últimas horas a través de Instagram un mensaje que no pasó desapercibido, con una frase atribuida a Napoleón Bonaparte: “Nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error”, se lee en el posteo, que muchos interpretaron como una indirecta en el contexto del escándalo.

Bipolaridad e intento de suicidio

En 2024, Ritchson concedió una entrevista en la que habló de su bipolaridad, de un intento de suicidio que no llegó a concretarse y de los abusos y situaciones de acoso que atravesó durante su paso por el mundo de la moda.

“Hay muy pocas cualidades redentoras de trabajar en esa industria. Seamos honestos, es como el tráfico sexual legalizado. La industria no está regulada y es un secreto ampliamente conocido que si te contratan para un trabajo, básicamente te pasan a un fotógrafo para que te trafique. La cantidad de veces y situaciones en las que me pusieron en ambientes horribles donde el objetivo era el abuso sexual y el cheque de pago que estabas desesperado por sobrevivir era la zanahoria, no puedo contar con las dos manos. Era bastante frecuente”, denunció.

El actor también contó que atravesó otros momentos personales críticos a lo largo de su vida. “Luego de un fracaso laboral en 2019, tomé una decisión extrema”, contó. Se dirigió al altillo de su casa y preparó un cable para ahorcarse. “Todo sucedió muy rápido y yo estaba colgando allí”, dijo, pero finalmente logró evitar la situación.

Luego del episodio, su esposa Catherine lo convenció de pedir ayuda médica. “Me diagnosticaron bipolaridad. Cuatro años después, se sumó el diagnóstico de trastorno por déficit de atención (TDAH). Me tomó un tiempo procesarlo.De hecho, salí furioso del consultorio del médico. Pero en el fondo, me reconfortó saber: ‘Está bien, esto tiene un nombre’”, contó en la misma