El actor estadounidense Bruce Campbell, de 67 años, y conocido por papeles icónicos como “Ash Williams” en la franquicia de “Evil Dead”, anunció que ha sido diagnosticado con un tipo de cáncer que es “tratable, pero no curable”.

Él mismo compartió la noticia en sus cuentas de redes sociales, explicando que la prioridad ahora es enfocarse en su tratamiento médico y disminuir compromisos profesionales, como eventos con fans y apariciones públicas.

Según mencionó el actor, no revelará detalles médicos específicos, más allá de que su enfermedad es “tratatable”.

Reveló que la noticia fue un shock para él, igual que lo fue para sus seguidores, pero se mostró con un enfoque positivo y realista sobre su tratamiento.

Campbell cancelará varias apariciones en convenciones y eventos planificados para enfocarse en su tratamiento.

A pesar del diagnóstico, expresó su intención de mejorar durante el verano para poder promover su próxima película “Ernie & Emma” en otoño, un proyecto que él mismo escribió, dirigió y protagoniza.