Nathan Chasing Horse ha sido condenado a cadena perpetua por agredir sexualmente a mujeres y niñas indígenas.

Un juez de Nevada dictó el lunes sentencia contra el actor de “Dances With Wolves”. Un jurado le había declarado culpable de 13 cargos, la mayoría relacionados con agresiones sexuales. Fue acusado por tres mujeres, entre ellas una que tenía 14 años cuando comenzaron las agresiones. Fue absuelto de algunos cargos.

Los acusadores y sus familias dijeron a la juez Jessica Peterson que siguen sufriendo el trauma causado por Chasing Horse y luchando con su fe después de que él explotara su posición como líder espiritual.

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Chasing Horse, con su uniforme azul marino del Centro de Detención del Condado de Clark, miraba fijamente hacia delante mientras las víctimas leían sus declaraciones. Negó los cargos que se le imputaban.

“Esto es un error judicial”, dijo al juez el lunes.

Otros cargos pendientes

La sentencia pone fin a un año de esfuerzos por procesar al ex actor, que fue detenido y acusado por primera vez en 2023. La detención inicial tuvo repercusiones en todo el territorio indio, y las fuerzas del orden de otros estados y Canadá presentaron más acusaciones penales. Esos cargos siguen pendientes.

La Fiscalía de Columbia Británica dijo que Chasing Horse fue acusado de agresión sexual en febrero de 2023, aunque la fecha del presunto delito tuvo lugar en septiembre de 2018 cerca de Keremeos, un pueblo a unas cuatro horas al este de Vancouver. En noviembre de 2023, el caso se detuvo debido a los cargos de Chasing Horse en Estados Unidos, pero se reanudó al año siguiente.

Una vez agotados todos los recursos de Chasing Horse, los fiscales de la Columbia Británica evaluarán los pasos a seguir, dijo en un correo electrónico Damienne Darby, asesora de comunicaciones de la Fiscalía de la Columbia Británica.

El Servicio de Policía de la Nación Tsuut’ina de Alberta informó en un comunicado, tras la condena de Chasing Horse en enero, de que sigue pendiente en Alberta una orden de detención contra Chasing Horse. El Servicio de Policía de la Nación Tsuut’ina afirmó que está en contacto con la Fiscalía de la Corona de Alberta en relación con la orden.

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Su papel de líder espiritual

Chasing Horse nació en la reserva Rosebud de Dakota del Sur, donde viven los sioux sicangu, una de las siete tribus de la nación lakota. Tras su aparición como el joven miembro de la tribu sioux Smiles a Lot en la oscarizada película de Kevin Costner “Bailando con lobos”, Chasing Horse viajó por todo el país indio para asistir a powwows y celebrar ceremonias de curación.

Durante su juicio, los fiscales de Nevada afirmaron que Chasing Horse utilizó su reputación de curandero lakota para aprovecharse de mujeres y niñas indígenas.

La fiscal adjunta Bianca Pucci declaró ante el jurado que, durante casi 20 años, Chasing Horse “tejió una red de abusos” que atrapó a muchas mujeres.

El jurado escuchó a tres mujeres que afirmaron que Chasing Horse las agredió sexualmente. El jurado emitió veredictos de culpabilidad en algunos cargos relacionados con las tres.

Múltiples víctimas describieron cómo participaron en sus ceremonias o acudieron a Chasing Horse en busca de ayuda médica.

Corena Leone-LaCroix, una de las víctimas, tenía 14 años en 2012 cuando Chasing Horse supuestamente le dijo que los espíritus querían que renunciara a su virginidad para salvar a su madre, a la que habían diagnosticado cáncer. A continuación, la agredió sexualmente y le dijo que si se lo contaba a alguien, su madre moriría, según Pucci. Las agresiones sexuales continuaron durante años, según Pucci. The Associated Press no suele utilizar el nombre de las presuntas víctimas de agresiones sexuales a menos que las denuncien públicamente, como ha hecho Leone-LaCroix.

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Chasing Horse negó las acusaciones y su abogado cuestionó la credibilidad de la principal acusadora, calificándola de “mujer despechada”. Su abogado había presentado una moción para un nuevo juicio, argumentando que un testigo no estaba cualificado para hablar de grooming y que el plazo de prescripción había expirado. Esa moción fue denegada.

Las víctimas y sus familiares declararon que luchan con su fe como consecuencia de las acciones de Chasing Horse. Las madres de las víctimas afirmaron que Chasing Horse traicionó su confianza y abusó de tradiciones sagradas.

“Incluso a día de hoy lucho por recuperar mi fe y mi espiritualidad”, declaró la madre de una víctima.

Una de las víctimas declaró que sigue teniendo complicaciones tras sufrir un embarazo ectópico como consecuencia de la agresión y verse obligada a someterse a una intervención quirúrgica.

“Elijo ver este momento como un nuevo comienzo. Reconstruiré mi vida, reclamaré mi voz y seguiré luchando por el futuro que merezco”, afirmó una de las víctimas.

La Dra. Crystal Lee, directora ejecutiva y fundadora de la organización United Natives, que ofrece servicios a las víctimas de abusos sexuales, dijo que espera que las víctimas encuentren la paz con la sentencia. Lee afirmó que el caso de Chasing Horse demuestra la importancia de exigir responsabilidades a los autores de alto perfil y de creer a las víctimas implicadas.

Según Lee, Chasing Horse utilizó su condición de actor y curandero para aprovecharse de las víctimas, al igual que otros líderes religiosos que abusan de su poder.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.