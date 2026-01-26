Quinton Aaron, protagonista de la película “The Blind Side” con Sandra Bullock, fue hospitalizado de emergencia. De acuerdo con información publicada por el portal digital TMZ, el actor estadounidense se encuentra, desde hace tres días, en un centro de salud en Atlanta tras sufrir un colapso en su casa.

Según TMZ, el actor estaba subiendo las escaleras de su apartamento la semana pasada cuando de repente sus piernas dejaron de funcionar, lo que le provocó un colapso.

El representante de Aaron confirmó la noticia y agregó que el histrión se encuentra estable y en comunicación con su familia. Sin embargo, continúa bajo observación médica.

Una página de recaudación en GoFundMe, organizada por personas cercanas al actor, señala que Aaron se encuentra con soporte vital debido a una infección sanguínea grave. Sin embargo, su equipo negó estas versiones.

Asimismo, explicó que los doctores todavía no han dado un diagnóstico, por lo que siguen realizándole pruebas y evaluando su condición.

Por su parte, la familia ha solicitado privacidad durante este proceso, aunque agradecieron las muestras de cariño que han recibido.

En marzo de 2025, Aaron fue atendido de emergencia en California tras presentar fiebre y tos con sangre, mientras que en 2019 enfrentó una infección severa de las vías respiratorias superiores.