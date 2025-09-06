El actor estadounidense Josh Duhamel, de 52 años y conocido por su participación en la saga “Transformers”, construyó en Minnesota una vivienda rústica a la que se refiere como su “cabaña del fin del mundo”.

Desde hace más de una década dedica tiempo y esfuerzo a levantar y mejorar este refugio en medio del bosque, que utiliza como hogar para él, su esposa y sus hijos, con la intención de llevar un estilo de vida más autosuficiente y en contacto con la naturaleza.

Un proyecto que comenzó hace más de 15 años

En declaraciones a “People”, Duhamel reconoció que aún no alcanza la plena independencia en términos de supervivencia, aunque asegura haber avanzado significativamente: “Bueno, tengo lo suficiente. No al 100%. Probablemente, al 70%, dado que podría ser mejor cazador, mejor pescador y almacenar un poco más de alimentos”.

La propiedad comenzó con un terreno vacío de media parcela adquirido hace 15 años, a una hora y media de Fargo, Dakota del Norte. El lugar se encuentra, según sus palabras, “en lo profundo del bosque, lejos de todo”.

Allí construyó por su cuenta una cabaña inicial que con el tiempo amplió junto a la adquisición de más terrenos. Durante muchos años, la vivienda careció de electricidad y agua corriente, por lo que la familia debió aprender a desenvolverse sin comodidades modernas.

Las razones detrás del cambio de vida

Duhamel relató a Parade que la decisión de dejar Los Ángeles estuvo motivada por un deseo de reconectar con lo esencial: “Hago películas y programas de televisión, y me encanta, realmente me encanta, pero tenía este llamado. Quería ir y volver a hacer cosas con mis manos, arreglar y construir cosas, y simplemente hacer las cosas básicas que damos por sentadas”.

Además, indicó que el lugar le permite alejarse de la vida urbana y tecnológica: “Me brinda un respiro de este mundo de tecnología masiva”. En la misma línea, confesó que una de las cosas que más le “asusta” es la inteligencia artificial.

Frente a las etiquetas de “preparacionista” que suele recibir, aclaró: “La gente quiere llamarme como un preparacionista para fin del mundo, pero realmente no es eso. Soy más bien un tipo que quiere mantenerse fiel a sus raíces, volver a lo básico, perfeccionar las habilidades básicas que necesito. No creo que la situación esté grave como para preocuparse por el fin del mundo, pero es bueno tener algunas de esas habilidades”.

La vida en la cabaña junto a su familia

El actor comparte la vivienda con su esposa, Audra Mari, y su hijo menor, Shepherd, de 19 meses. Su hijo mayor, Axl, de 11 años, fruto de su matrimonio con la cantante Fergie, también pasa temporadas en la cabaña.

En diálogo con “Fox News”, Duhamel subrayó el valor educativo de este estilo de vida para los niños: “Se trata de los recuerdos que creamos como familia. Es bueno que mi hijo mayor se ensucie las manos y venga al bosque a ayudar a su papá. Lo hace un poco de mala gana, pero va a estar agradecido porque un día sabrá cómo hacer estas cosas”.

La propiedad se ubica a unos 64 kilómetros de la localidad más cercana, lo que obliga a la familia a resolver gran parte de sus necesidades por cuenta propia.

“Aquí prácticamente tenemos que valernos por nosotros mismos. Así que estos niños necesitan aprender a hacer estas cosas, o no tendrán la oportunidad de hacerlo en Los Ángeles”, concluyó.