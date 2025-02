El actor argentino Juan Soler, que en 1991 llegó a México en busca de oportunidades en el ámbito de las telenovelas, donde se convirtió en un rostro conocido, está dando de qué hablar en redes sociales tras sus recientes declaraciones a favor de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Soler, en una charla con Adela Micha, se declaró “Trumpista”, además de “amar” al actual presidente de Argentina Javier Milei y a Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

“Las expresiones más libres hoy por hoy son en esos países, fíjate”, expresó; el protagonista de telenovelas como “Cañaveral de pasiones” y “La mexicana y el güero” consideró que últimamente se está romantizando absolutamente todo.

“Están romantizando la delincuencia, la inmigración ilegal, el tema de los trans lo romantizan, ¡Por Dios!”, expresó.

‼️Ya se le olvidó que él vino a triunfar a un país que no es el suyo.

¿Cómo ven las declaraciones de Juan Soler?

Trump prometió en su campaña electoral llevar a cabo la mayor deportación de migrantes indocumentados en la historia del país. El mandatario estadounidense ha aumentado la presencia militar en la frontera con México, el Departamento de Seguridad Nacional ha autorizado arrestos de migrantes en escuelas e iglesias y, entre otras medidas, se han comenzado a utilizar aviones militares para repatriar a personas sin estatus legal.

Cibernautas reaccionan a declaraciones de Juan Soler

Luego de que se viralizaran las declaraciones de Juan Soler a favor de Donald Trump y sus medidas migratorias, el actor de 59 años se volvió tendencia por las críticas que está recibiendo en redes sociales, donde los usuarios le recuerdan que él llegó como migrante a México y que si tanto ama al presidente de Argentina, qué espera para irse a vivir a ese país.

“Le haría bien que se regresara Argentina para apoyar a su Presidente”. “Que Juan Soler se regrese a Argentina con Milei”. “Si ama tanto a Milei q le llegue Argentina lo espera”. “Qué bueno que tenga su postura, y que bueno que quien admire gobierne su país, ahora sólo falta vivir sólo en esos países que le gusta sus líderes y así evitarse la fatiga de andar en países como México”. “Ama a su presidente pero come en México”. “Ya se le olvidó que él vino a triunfar a un país que no es el suyo”. “Que gran decepción como persona. Con tanto orgullo dices que amas a Trump y que estás de acuerdo con sus políticas. Obviamente no vives en EU”. “¡Juan! Estás viviendo en México, un país al que Trump odia, ¿cómo puedes morder la mano que te da de comer ? si ese señor odia a los mexicanos mínimo no digas con tanto entusiasmo que lo amas ¡Te pasas!”.

Muchos de las reacciones a sus comentarios fueron positivas, apoyando sus dichos por completo.

“Excelente Juan Soler. Finalmente alguien que se atreve a decir la verdad”. “Yo también Juan... Ésos presidentes sí ven por su pueblo no cómo otros”. “Juan Soler ha sido residente de México durante muchos años, donde ha trabajado en la televisión primeramente con visa de trabajo en Televisa”.