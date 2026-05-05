El amor volvió a tocar a la puerta del actor ecuatoriano Roberto Manrique.

Hace tres años, Manrique, de 47 años, puso fin a su historia sentimental con el filántropo Oliver Ranft. “Construimos un hogar muy especial. Es hora de transformar nuestro vínculo en una amistad con los mismos valores que hemos compartido todo este tiempo”, expresó entonces, según recogió Diario Libre.

Pero el amor volvió a tocar a su puerta y el recordado galán de producciones de Telemundo como Marido en alquiler está ilusionado en el amor de nuevo. El intérprete estaría dándose una nueva oportunidad sentimental junto al también actor Rafael De La Fuente, de 39 años.

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Ambos han compartido momentos juntos en redes sociales en distintas ocasiones. La más reciente fue este lunes, cuando Manrique publicó una imagen en la que De La Fuente le da un beso en la mejilla, lo que desató reacciones entre sus seguidores.

“Que duren toda la vida”, “Demasiado lindos” y “Son la pareja más goals de la historia” fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Originario de Caracas, De La Fuente inició su carrera en telenovelas de Telemundo como Más sabe el diablo (2009) y Aurora (2010). Posteriormente, entre 2011 y 2013, formó parte de la serie juvenil de Nickelodeon Grachi, donde coincidió con Isabella Castillo.

En años recientes, ha participado en producciones estadounidenses como Empire y Dynasty, y cuenta con una amplia comunidad de seguidores en Instagram.

En cuanto a su vida personal, fue en 2021 cuando Manrique habló públicamente por primera vez sobre su orientación sexual. “Tengo que dar un paso para mi bienestar personal y es contar esto, a pesar de que no siento que fue una salida del clóset porque mi familia sabe, en el trabajo, todos mis círculos saben y si voy conociendo gente, les cuento. Me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede terminar de fluir hasta que yo no le diga a ese Robertito: no tienes de qué sentirte culpable’. Esa es la base de mi mensaje”, compartió en ese momento, según reportes de medios como AS Colombia.