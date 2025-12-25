Luego de que se difundiera un video que evidencia la preocupante situación de Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, sus antiguos compañeros se unieron para ayudarlo a salir de las calles.

Hace unos días, se hizo viral una grabación que muestra a Chase en mal estado, con ropa vieja y con problemas para sostenerse en pie. Desde entonces, se ha empezado una campaña en redes sociales para brindarle soporte.

El Departamento de Policía de Riverside señaló que el actor de 36 años ha rechazado todo tipo de ayudas y se negó a ingresar a un centro de rehabilitación.

Compañeros del elenco de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ decidieron localizarlo. Daniel Curtis Lee, quien interpretó el papel de ‘Cookie’, viajó hasta la ciudad de Riverside para buscarlo.

En sus redes sociales, Curtis Lee indicó que el 23 de diciembre se reunió con Tylor Chase. En el encuentro, lo llevo a comer y le pagó una habitación de hotel para que tenga un refugio durante el invierno.

Además, le pidió a sus seguidores que lo ayuden a buscar un centro de desintoxicación para Tylor Chase, quien tendría problemas de abuso de estupefacientes.

El intérprete de Martin Qwerly en la extinta serie infantil, se ha convertido en tendencia en las redes sociales por su situación de vida. ( IMDb/Captura )

“Si alguien sabe de un centro de rehabilitación o recuperación dispuesto a aceptar a Tylor con una beca, por favor, póngase en contacto. También estoy buscando orientación de un asesor financiero sobre la creación de un fideicomiso donde los fondos se liberan solo después de completar con éxito un programa. Queremos hacer esto de la manera correcta: seguro, estructurado y solidario. Mucho amor a todos los fans de Ned que han contactado con amabilidad y apoyo para él. Realmente significa mucho”, expresó Curtis Lee.

En su cuenta de Instagram publicó imágenes del reencuentro y aprovechó la ocasión para hacer una videollamada con Devon Werkheiser, quien interpretó a ‘Ned Bigby’ en la serie de Nickelodeon.

Chase querría dedicarse a hacer transmisiones en vivo de videojuegos. Así lo aseguró Daniel Curtis Lee, quien solicitó consejos para ayudarlo a cumplir su sueño. Tylor Chase ya se encuentra en una habitación de hotel; sin embargo, aún no tiene un hogar permanente y las autoridades intentan convencerlo de llevarlo a un centro de rehabilitación.

La vida de Tylor Chase

Chase tiene 36 años y nació en septiembre de 1989 en Arizona. Se hizo reconocido mundialmente por su papel de Martin Qwerly en ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’, una serie producida por Nickelodeon que estuvo al aire entre 2004 y 2007.

Tuvo otros roles en ‘Everybody Hates Chris’, ‘Good Time Max’ y el videojuego L.A. Noire. Según información revelada por Daily Mail, se mudó en 2014 a Georgia para vivir con su papá.

En ese entonces, creó un canal de YouTube en el que compartió escritos de poesía y habló sobre su salud mental. En 2020 publicó sin éxito dos novelas de fantasía usando el seudónimo Shrine Tylor. Los videos de su canal llegan hasta octubre de 2021. Según el citado medio, ha sido arrestado al menos 12 veces desde 2023 en el condado de Riverside, donde deambula por las calles. De esas ocasiones, 8 se presentaron este año.

La Policía de la ciudad aseguró que ya lo conocen y que siempre se niega a recibir algún tipo de ayuda. Sin embargo, destacaron que es amable y que suele colaborar con las autoridades.