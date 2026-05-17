La actriz y modelo rusa Ksenia Dobromilova murió a los 34 años durante una grabación en la vía pública.

La artista estaba agachada en la carretera filmando la acrobacia de su compañero Maxim Zaviryukha, de 34 años, cuando él perdió el control de la motora y la atropelló ante los ojos de su hija.

Según The Sun, Ksenia sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y múltiples fracturas. Los paramédicos lucharon por salvarla, pero trágicamente falleció en la ambulancia de camino al hospital.

Su hija pequeña presenció sus últimos momentos la noche del 5 de mayo, detalló el medio.

El hombre, quien sufrió contusiones en el hombro y el brazo y un esguince de tobillo, se encuentra bajo arresto y se podría enfrentar a una condena de cinco años si es declarado culpable de negligencia y violar las normas de tráfico.