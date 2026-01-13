El actor que dio vida a uno de los peligrosos Bandidos mojados (Wet Bandits) en la saga de Home Alone enfrenta ahora un proceso legal por presunta solicitud de prostitución.

De acuerdo con información publicada por TMZ, Daniel Stern fue acusado penalmente en California luego de que autoridades lo señalaran por intentar contratar a una acompañante en un hotel.

El caso, que comenzó con una citación el mes pasado, avanzó en los últimos días hasta convertirse en una causa formal presentada por la fiscalía local.

Según el medio estadounidense, Stern no fue arrestado en el momento del incidente. En su lugar, recibió una multa y una orden de presentación. Sin embargo, la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura decidió presentar cargos formales.

La audiencia fue programada para la mañana de este martes, 13 de enero, pero no se espera que el actor acuda personalmente. Su abogado podría comparecer en su representación.

Hasta ahora, Daniel Stern no ha emitido una declaración pública sobre el caso. Medios locales señalaron que su equipo fue contactado para conocer su postura pero no han respondido.

Stern es reconocido por interpretar a Marv en la cinta protagonizada por Macaulay Culkin, papel que lo convirtió en un rostro familiar del cine de los años noventa.