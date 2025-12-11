Un vídeo que circuló hace unos meses en redes sociales desató una ola de críticas contra Ángela Aguilar, luego de que internautas interpretaran que la joven cantante mexicana había sido descortés con Adamari López cuando esta le pidió una foto.

Tras la publicación del mismo surgieron comentarios en contra de la mexicana señalando una aparente actitud poco cortés de la mexicana hacia la boricua.

Sin embargo, la versión de los hechos no fue exactamente como muchos asumieron.

Y es que, Adamari López decidió aclarar lo ocurrido en su programa Ada y Chiqui De Show, transmitido en YouTube, donde abordó el tema por primera vez.

PUBLICIDAD

La presentadora puertorriqueña explicó que el encuentro no ocurrió recientemente, sino durante la pasada edición de Premio Lo Nuestro, celebrada en febrero.

“Ya hace un buen ratito, casi un año de eso”, puntualizó.

Adamari relató que en aquel momento se dirigía a presentar un premio cuando se encontró con Ángela Aguilar y su equipo, quienes se preparaban para una actuación. “Estaba ella vocalizando y a mí me parece una nena tan linda y tan talentosa… Conchita (publicista) la conocía, y le dije: ‘¿Le puedo pedir una foto?’”, recordó.

La actriz y conductora aseguró que Ángela respondió inmediatamente y aceptó tomarse la fotografía. “Enseguidita me dijo que sí. Iba para su show, iba vocalizando y me dijo que sí”, comentó.

Ante la pregunta de si percibió alguna actitud fría, Adamari fue enfática. “A lo mejor ella no es tan sonriente, en esos momentos iba enfocada a lo que iba, que era cantar, pero ella se paró a darme la foto. Nunca fue grosera, ni se portó mal conmigo”, afirmó. “Al contrario, siento que al pararse a tomarse la foto fue muy gentil”.

La conductora también reconoció haber visto los comentarios negativos, pero reiteró que su experiencia fue positiva.

“Sé cómo lo vieron los demás porque leí como comentarios, pero siento que ella conmigo fue muy linda porque se paró a darme la foto”.

Con estas declaraciones, Adamari busca poner fin a la controversia y aclarar que el encuentro entre ambas artistas no tuvo la tensión que se viralizó en redes sociales.