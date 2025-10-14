East Hampton, Nueva York. Alec Baldwin y su hermano menor, Stephen, escaparon ilesos cuando su vehículo chocó contra un árbol en Nueva York.

En un video publicado en Instagram la noche del lunes, Alec Baldwin dijo que estaba conduciendo un Range Rover de su esposa en East Hampton cuando un camión de basura “del tamaño de una ballena” se le cruzó en el camino.

El actor de 67 años y su hermano de 59 años, también actor, iban en el vehículo de regreso tras asistir al Festival Internacional de Cine de los Hamptons, donde Alec se desempeña como copresidente del Comité Ejecutivo.

Alec afirmó que ni él ni su hermano resultaron heridos, aunque el vehículo en el que viajaban sufrió daños considerables.

El actor también agradeció a la policía de East Hampton por su respuesta y manejo del accidente.

No se reportaron otras personas lesionadas.