Alejandra Guzmán regresó al quirófano una vez más, la cantante de 57 años se sometió a una operación en la columna vertebral, de acuerdo al programa “Ventaneando”, la rockera se recupera satisfactoriamente; fue hace un par de meses que detalló que tenía hernias discales.

Una hernia discal ocurre cuando la parte blanda y gelatinosa de un disco de la columna vertebral (el núcleo pulposo) se sale a través de una fisura en la parte exterior más dura (el anillo fibroso). Este desplazamiento del disco puede presionar los nervios cercanos o la médula espinal, causando dolor, entumecimiento, debilidad o sensaciones anormales en la pierna, brazo u otras partes del cuerpo.

PUBLICIDAD

Fue en julio de 2025 que la Guzmán suspendió su gira “Brilla Tour” por problemas de salud, y aunque en el momento se especuló que podría haber recaído en adicciones, la cantante y su familia lo negaron rotundamente.

En agosto fue diagnosticada con hipertensión; los problemas de salud de Alejandra comenzaron en 2009, cuando se sometió a una cirugía para aumentar el tamaño de sus glúteos y le inyectan una sustancia llamada metil metacrilato, a partir de entonces, la cantante ha vivido un calvario.

Los problemas de salud de Alejandra Guzmán

-Abril 2009. Alejandra Guzmán acude con Valentina de Albornoz para aumentar el tamaño de sus glúteos. Le inyectan una sustancia llamada metil metacrilato, con un costo de 98 mil pesos. La sustancia es colocada entre la subdermis y el músculo.

-7 de octubre de 2009. La cantante acude al Hospital Ángeles Interlomas para ser atendida por el Dr. Raúl López Infante. Acudió por un dolor intenso, pues para ese entonces la sustancia se había encarnado en el músculo. Era tal la gravedad de su situación que algunas versiones incluso la dieron por muerta.

-15 de octubre de 2009. Los médicos le extraen de los dos glúteos y del cóccix la sustancia que le fue inyectada en la clínica de Valentina de Albornoz.

-20 de octubre de 2009. De buen humor, sentada en una silla de ruedas, Alejandra Guzmán es dada de alta del hospital tras permanecer más de 15 días internada y declara: “la lección ha sido muy grande, lo mejor es que estoy viva”.

-Noviembre 2009. Alejandra Guzmán demanda en la Agencia 50 del Ministerio Público a Valentina de Albornoz y el médico Jeremías Flores Felipe, responsables del tratamiento estético que recibió.

PUBLICIDAD

-Diciembre 2009. Guzmán explica que su estado de gravedad ha sido superado, pero aún tiene 10% de la sustancia en su cuerpo. Reconoce que fue una mujer con suerte por haber salido con vida de la situación en que se encontraba.

-Marzo 2010. La cantante llega a un acuerdo con Valentina de Albornoz para resarcir el daño y para apoyar a otras víctimas de la cosmetología que no tienen recursos económicos. El dinero obtenido se destina al Fondo Alejandra Guzmán, que realiza mastografías gratuitas.

-15 de julio de 2010. Guzmán otorga el perdón moral y legal al doctor Jeremías Flores, luego de que este último aceptó la responsabilidad de haberle causado severos daños de salud.

-Octubre 2010. Un año después de su hospitalización, Guzmán se ve obligada a cancelar presentaciones por problemas de salud.

-Abril 2011. Tras someterse a una operación por un desgaste en la cadera, la cantante asegura que la dejaron como un Ferrari para regresar con todo a los escenarios.

-Marzo 2012. Cancela su actuación en Texcoco y acude de urgencia al nosocomio. Se somete a una cirugía para extraer restos de la sustancia que le inyectaron. Su médico, Raúl López Infante, asegura que la cantante tendrá que recibir tratamiento de por vida.

-Abril 2012. Después de un mes hospitalizada, Guzmán recibe el alta médica, pero se informa que deberá esperar tres meses para regresar a los escenarios. “Hoy aprendí a cuidarme más, a ser una mejor persona, a cuidar mi cuerpo, a escucharlo, pero sobre todo a tener paciencia”, declaró.

PUBLICIDAD

-Junio 2012. Alejandra regresa al hospital para continuar con su tratamiento, que consiste en varios lavados quirúrgicos. Dejó de atenderla el médico Raúl López Infante para quedar en manos de un infectólogo.

-Julio 2012. Le cierran la herida donde se ha combatido la infección provocada por la sustancia que le inyectaron. A finales del mismo mes vuelve al hospital. “Decidimos extraer el remanente, estoy bien y sé luchar hasta el final, amo la vida y a mis fans. Préndanse una veladora por fa”, indicó la cantante.

-Agosto 2012. Se encuentra en espera de una operación para extraer los residuos de la sustancia en su cuerpo.

-Enero 2013. Se somete a cirugía de cadera para colocarle una prótesis. “La podemos reconstruir., será La Guzmán biónica”, escribió en Twitter. El desgaste en su cadera tiene que ver con sus años de bailarina.

-Diciembre 2013. La cantante celebra su vida y sus 25 años de carrera tras 18 cirugías. “Es porque estuve tan cerca de la muerte que creo que ya somos amigas”. Regresa con el disco “Primera Fila”.

-Marzo 2014. Durante un show en el Auditorio Nacional, dice emocionada al público “le pedí mucho a Dios estar aquí. 18 operaciones y una cadera de titanio ¡y aquí estamos!”

-Agosto 2014. Para ese mes ya registra su operación número 19, como ella misma lo explica en otro show. “Quiero confesarles una cosa que nadie sabe, hace un mes exactamente me operaron de nuevo, por vez 19… Quiero que termine este año porque ha sido un año muy difícil para mí, creo que tengo mucha suerte de contarlo, de estar viva, de darme cuenta de que mi cuerpo es muy fuerte”.

PUBLICIDAD

-Noviembre 2016. Alejandra Guzmán regresa al quirófano para su intervención número 22. Le colocan otra prótesis de titanio en la cadera.

-26 de enero de 2022. Después de haber superado por segunda ocasión el Covid-19, la cantante tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de nueva cuenta, porque debido al virus se volvió a desarrollar una infección en su cadera, debido a una nueva acumulación del polímero que quedó en su cuerpo y temperaturas elevadas, lo que significó la operación 41 en esta parte de su cuerpo.

-2022: Presentó descompensación física provocada por hipertensión y prediabetes, así como anemia, inestabilidad emocional y depresión.

-2023: Continuó enfrentando complicaciones derivadas de la aplicación de biopolímeros en tratamientos estéticos, que le generaron necrosis y la necesidad de múltiples cirugías.

-Julio 2025: Fue sometida a una cirugía para extraer líquido sinovial e inflamaciones en sus articulaciones. Fue diagnosticada con escoliosis tipo 2 (curvatura de la columna vertebral), hernia en las vértebras y descalcificación en la columna.

-Octubre 2025: Fue intervenida quirúrgicamente en la columna vertebral debido a complicaciones crónicas y hernias discales, operación que fue considerada bastante delicada pero necesaria para estabilizar la zona afectada.