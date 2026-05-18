Alex Cooper y su esposo esperan su primer hijo en medio de rumores de separación
La pareja se casó en abril de 2024 en México.
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La presentadora del podcast “Call Her Daddy”, Alex Cooper, está embarazada.
La podcaster reveló que espera su primer hijo con su esposo, el productor de Hollywood Matt Kaplan, en medio de rumores de separación.
Fuentes cercanas a la pareja declararon a People: “Los rumores de tensión en el matrimonio son falsos, y están muy ilusionados con esta nueva etapa. Han intentado esperar todo lo posible antes de anunciarlo”.
Para dar a conocer la noticia, Cooper escribió en su cuenta de Instagram: “Nuestra familia”.
En la publicación, Cooper posa sonriente mientras Kaplan está de frente hacia ella y de espalda a la cámara.
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La pareja se casó en abril de 2024 en la Riviera Maya, México, tras conocerse por videollamada en 2020.
“Fue todo lo que queríamos que fuera”, contó Cooper a Vogue. “Fue emotiva, sincera y la adaptamos exactamente a como siempre la habíamos imaginado”.