Rodeado de familiares y amigos, el periodista y director de programación de Uno Radio Group, Alex Delgado, enfrenta un diagnóstico de cáncer.

La noticia se dio a conocer a través del padre Orlando Lugo en sus redes sociales, donde compartió imágenes del comunicador participando de una Misa de Unción de los Enfermos que realizó para su colega.

En los momentos difíciles, los amigos hacen la diferencia. Gracias a todos los que estuvieron en la Misa de 4:30pm de nuestra parroquia para apoyar a nuestro muy querido Alex Delgado. Dios pondrá su mano. Es nuestra fe. #Amigos pic.twitter.com/MGxxQK0Bll — P. Orlando Lugo (@PadreOLugo) March 16, 2025

En dicha publicación, el religioso destacó que el también analista político de “Jugando Pelota Dura” (TeleOnce) supo de la enfermedad hace una semana y media.

“Dentro de un momento de impacto y dolor, el Señor Jesús nos consuela con sus promesas y su presencia. ¡A darlo todo en este proceso! No será fácil, pero Dios caminará contigo y nosotros también. No estás solo. ¡Venceremos! La esperanza no defrauda", manifestó Lugo, desde sus redes sociales.

🙏🏽 | Hace una semana y media diagnosticaron a nuestro amigo y hermano, Alex Delgado, con #cáncer. Hoy, rodeado de sus familiares y amigos, entre ellos Ferdinand Pérez, Gilberto Santa Rosa, Bizcocho, y “el resto del caucus”, le administramos el sacramento de la unción de enfermos… pic.twitter.com/VAtVYo9dTi — P. Orlando Lugo (@PadreOLugo) March 15, 2025

Delgado estuvo alrededor de figuras como Ferdinand Pérez, Gilberto Santa Rosa, Bizcocho y otras figuras conocidas durante el sacramento que se realizó en horas de la tarde.

“Hemos invocado la intercesión del Beato Carlos Manuel, patrón de los enfermos de #cáncer, para que nos ayude desde el cielo para la sanación de esta enfermedad en Alex, así como a todo los enfermos de cáncer del mundo“, indicó el padre, en otra publicación.

😇 UNCIÓN DE ENFERMOS | Momento en que tengo el honor y el privilegio de administrar el sacramento de la unción de enfermos a mi amigo, hermano y colega periodista Alex Delgado, en la Misa de 4:30pm.



Hemos invocado la intercesión del Beato Carlos Manuel, patrón de los enfermos… pic.twitter.com/g2hrEgIIGA — P. Orlando Lugo (@PadreOLugo) March 16, 2025

Anterior a este episodio, el también radiolocutor enfrentó esta enfermedad luego que su esposa, Julissa de la Cruz, diera a conocer que fue diagnosticada con cáncer de seno hace más de dos años.

Delgado también se ha destacado en unirse a organizaciones como la Fundación CAP, que trabajan por el bienestar de niños pacientes de cáncer para que consigan tratamiento digno y accesible desde Puerto Rico.