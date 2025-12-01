Amelia Vega anunció el nacimiento de su sexto retoño, fruto de su matrimonio con el jugador de la NBA Al Horford.

La Miss Universe 2003 compartió el domingo a través de su Instagram las primeras imágenes de su bebé, quien nació el pasado 26 de noviembre.

“Nuestra mesa, nuestras risas, nuestro amor… todo creció. Nuestro sexto regalo del cielo, la más reciente razón de nuestra alegría. Te esperábamos con tanta emoción. Te amo, chiquita mía”, expresó.

Minutos antes de mostrar el rostro de la niña, Vega también publicó fotos de su embarazo junto a un emotivo mensaje donde revelaba la noticia.

“Antes de tenerte en mis brazos, te llevé debajo y dentro de mi corazón”, escribió.

La exreina de belleza y el deportista también son padres de un varón y otras cuatro hembras: Ean, Alía, Ava, Nova y Mila.