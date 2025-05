Desde hace meses se muestran juntos y sonrientes en helipuertos y limusinas, y a la vez, intentan mantener el misterio, quizá con la esperanza de despertar expectativas tanto en la prensa con en el público. Y en cierta manera, lograron su cometido: en un Hollywood cada vez más despoblado de estrellas, Tom Cruise (62 años) y la cubana Ana de Armas (37) suelen ser noticia cada vez que son “sorprendidos” por los paparazzi.

Esta semana, como buena actriz, De Armas decidió no apartarse del libreto y, en una aparición en el programa televisivo “Good Morning America”, aseguró que la cercanía con el veterano actor de “Top Gun” se debe a motivos estrictamente profesionales.

Mientras promociona su próxima película, “Ballerina”, un spin-off del mundo de “John Wick”, a De Armas le preguntaron sobre la experiencia de trabajar con Cruise. “Es muy divertido. Sin duda, estamos trabajando en muchas cosas. No solo en uno, sino en varios proyectos con Doug Liman, Christopher McQuarrie y, por supuesto, Tom. ¡Estoy muy emocionada!”, respondió la actriz de “El internado”.

Liman es un director que trabajó con Cruise en “Al filo del mañana” (2014) y “Barry Seal: Sólo en América” (2017), y McQuarrie ha colaborado con el actor en varias películas de la franquicia “Misión Imposible”. La actriz cubana y el referente de la iglesia de la Cienciología, fueron fotografiados juntos saliendo de la exclusiva fiesta de cumpleaños de David Beckham en Londres, a principios de mayo.

Pero esa no fue la primera ni la única vez que se dejaron ver juntos: en febrero comenzaron a sonar los rumores de romance, cuando fueron vistos compartiendo una cena cerca de la celebración del Día de San Valentín. Luego, a fines de abril, los actores disfrutaron de una incursión llena de acción cuando realizaron un viaje en helicóptero pilotado por Cruise. Claro que, curiosamente, los paparazzi estaban allí presentes para retratar el encuentro. Lo mismo pasó un día después, en el cumpleaños número 37 de De Armas, en esa oportunidad fueron vistos paseando por un parque de Londres. En aquel momento, una fuente le aseguró a Us Weekly que Cruise está “súper enamorado” de De Armas y que está haciendo todo lo posible por conquistarla. Aquella persona cercana, también indico que la actriz no quiere apresurarse y que por eso se está tomando toda esta etapa de cortejo con mucha calma.

Más allá de que De Armas ha demostrado su poderío actoral en películas como “Rubia” y “Sin tiempo para morir”, no son pocos los que escucharon o leyeron por primera vez su nombre gracias al promocionado romance que mantuvo en 2020 con Ben Affleck. Al igual que ocurre ahora con Cruise, los paparazzi tenían la suerte de estar en el momento indicado para retratar a los protagonistas de “Aguas profundas” en distintas situaciones. El romance terminó en 2021 y, según especuló la prensa en aquel momento, el motivo por el que se dijeron adiós fue que ella quería ser madre y Affleck sentía que ya estaba grande para volver a cambiar pañales.

Poco tiempo después, el protagonista de “Liga de la Justicia” decidió darse una nueva oportunidad con Jennifer López y De Armas comenzó una relación con Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

En cuanto a Cruise, se lo involucró hace algún tiempo con la artista española Victoria Canal, aunque ninguno de los dos reconoció el romance. Anteriormente, estuvo involucrado con Elsina Khayrova, una modelo e influencer rusa, hija del político ruso Rinat Khayrova y exesposa de Dmitry Tsvetkov, un magnate multimillonario que se dedica al negocio de los diamantes.

La estrella de “Jerry Maguire” es padre de tres hijos: Isabella, de 32 años, y Connor, de 30, ambos adoptados con su entonces esposa Nicole Kidman, así como Suri, de 19 años, a quien comparte con Katie Holmes. Con ambas mujeres rompió todo tipo de vínculo tras divorciarse y, en ambos casos, los rumores indican que el apego del actor a la doctrina de la Cienciología fue el principal motivo que precipitó el fin.