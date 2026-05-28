El esperado reencuentro entre Anahí y Alfonso Herrera finalmente salió a la luz y ya tiene emocionados a los seguidores de Rebelde, la exitosa serie juvenil que marcó a toda una generación en los años 2000. Los actores, quienes dieron vida a Mía Colucci y Miguel Arango, volverán a compartir pantalla después de años alejados por sus respectivas carreras y diferencias del pasado.

Durante los últimos días, ambos artistas despertaron la curiosidad de sus fanáticos al publicar imágenes juntos entre risas y abrazos, sin revelar mayores detalles. Ahora se confirmó que el encuentro forma parte del nuevo proyecto televisivo de Herrera, quien debutará como conductor del programa de entrevistas Encuentros sin fronteras.

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El actor mexicano, de 42 años, viene de protagonizar la serie La casa de los espíritus, una de las producciones más comentadas de Prime Video. Sin embargo, esta vez dejará la ficción para adentrarse en conversaciones íntimas con reconocidas figuras del entretenimiento, el deporte y la cultura.

Una de las entrevistas más esperadas será precisamente la de Anahí, con quien protagonizó una de las historias de amor más recordadas de Rebelde. En el adelanto compartido por la producción, ambos aparecen visiblemente emocionados mientras recuerdan los rumores de una supuesta mala relación detrás de cámaras.

“¡Odio a Poncho, me quiero salir del grupo!”, recordaron entre risas las frases que supuestamente decía Anahí en aquella época. Más adelante, Herrera reconoció la importancia del momento al expresar: “Creo que nos debíamos esto”. A lo que la cantante y actriz respondió con lágrimas en los ojos: “Nos debemos un montón de cosas, pero esto, mucho”.

El programa Encuentros sin fronteras se estrenará el próximo 8 de junio a través de Disney+ y contará además con invitados como el exfutbolista Hugo Sánchez, los actores Martha Higareda y Diego Boneta, así como Ricardo “El Tuca” Ferretti y el exastro brasileño Kaká, entre otras figuras.