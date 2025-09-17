El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y la exsenadora Zoé Laboy continúan dejando en evidencia su relación sentimental, esta vez al darse un “piquito” en plena transmisión televisiva en vivo.

Fue durante la participación del exgobernante en el programa PR en Vivo, que se transmite por TeleOnce, que Laboy lo sorprendió y, a pedido de los presentadores Deddie Romero y Johnny Lozada, la pareja accedió a darse un beso frente a las cámaras. El gesto provocó risas, gritos y aplausos entre los presentes en el estudio.

Fue en ese mismo programa que a principio de año, la exsecretaria de la gobernación admitió lo que era un secreto a voces.

“Tú me hiciste esa pregunta por radio y yo te dije, yo lo negué en aquella ocasión porque yo te dije sería horrible negar algo que es cierto. Hoy, como es cierto, te digo que sí”, respondió en aquella ocasión la también comentarista política a una pregunta de la conductora.

Acevedo Vilá estuvo casado con Luisa “Piti” Gándara por varios años hasta su fallecimiento en 2023.