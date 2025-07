( The Associated Press )

La estrella brasileña Anitta sorprendió a sus fanáticos tras reaparecer en redes sociales con drástico cambio en su rostro.

“¿Es seguro que es ella?”, dice el comentario de un usuario en una de las publicaciones de las fotografías donde la cantante aparece en el crucero de lujo del The Ritz-Carlton Yacht Collection, donde Sofía Vergara decidió iniciar la celebración de su cumpleaños.

La intérprete de “Envolver”, quien a mediados de junio canceló un concierto en Brasil por una infección bacteriana severa, también presumió su nueva apariencia a través de sus historias de Instagram.

“Dios mío ya no es ella que locura”, “La amo pero ya no se parece a ella”, "Se puso hermosa pero perdió la identidad de Anita. No la reconozco", “Cambiaron a la actriz en plena serie”, “Michael Jackson brasileño”, “Ella afinó las mejillas, no se veía bien”, “Busqué a Anitta en todas las fotos y no pude encontrarla", se lee en el más reciente post de la artista.

Además de Anitta, a la fiesta también asistieron J Balvin, Ricky Martin y Naomi Campbell.

Se recuerda que Anitta tuvo que cancelar el concierto en São João, una de las fechas más esperadas de su gira en su país, por su estado de salud. Explicó que en los días anteriores a su hospitalización se venía sintiendo mal aunque ignoraba los síntomas.

“Tengo una infección bacteriana severa, bastante complicada, que ya llevaba algunos días”, dijo.