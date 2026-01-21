“El Mayimbe de la Bachata”, Anthony Santos, no faltó a la tradicional fiesta que cada año realiza en su natal Montecristi.

Luego de haberse presentado en enero de 2025 en esa provincia, el legendario bachatero regresó el pasado sábado 17 de enero con motivo a la celebración de las Patronales de la Altagracia - Castañuelas 2026.

Además de ser aplaudido por su vuelta a los escenarios, el intérprete de “Ay mujer” también ha recibido críticas y ha sido inspiración para decenas de memes, e incluso, para una nueva parodia de Raymond Pozo debido a su cambio de imagen.

Aunque para algunos usuarios de redes sociales el músico de 58 años luce rejuvenecido, otros destacaron que su piel está más clara que hace 12 meses atrás, además de que lo acusan de exagerar al teñirse el cabello para cubrir sus canas.

“El maquillador, trabaja en la funeraria blandino”, “Una fusión entre Sammy Sosa, Omega el fuerte y Mojo Jojo”, “Esas cremas están acabando con el país”, “Pero le pusieron el tinte por el camino fue”, “El vampiro de la bachata, el mejor”, “Si llueve hay problema”, se lee entre los comentarios.

Ante estos ataques, la acordeonista Fefita La Grande salió en defensa de su colega y compañero del género tropical.

“Me siento muy indignada con todo los meme que le están haciendo al Mayimbe. Así no, pero bueno tiene más memes que yo en dos días. ¡Santísimo, esto es una cosa! ¡Santo!”, escribió la merenguera típica en su cuenta de Instagram.

Anthony Santos llevaba un año alejado de los escenarios.

En abril, Santos suspendió el concierto que ofrecería el 3 de mayo en Las Matas de Santa Cruz después del colapso del techo de la discoteca Jet Set, donde murieron 236 personas, incluyendo al artista Rubby Pérez.