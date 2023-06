El cantante Emmanuel Gazmey Santiago o Anuel AA como es conocido por su carrera musical, es uno de los representantes del género urbano más controversiales de los últimos años, tras la terminación del noviazgo con la colombiana Karol G, su corto matrimonio con la influencer Yailin ‘la más viral’, el escándalo por no reconocer a la pequeña Gianella, hija con la modelo colombiana Melissa Vallecilla y el presunto arrepentimiento de haber terminado con la ‘Bichota’, han hecho que Anuel AA esté en el ojo de los seguidores.

Anuel AA tiene tres hijos reconocidos, su primer hijo tiene diez años y se llama Pablo Anuel Gazmey Cuevas, su segunda hija se llama Gianella que nació en junio del 2022 y es descendiente de una fugaz relación del cantante con la influencer colombiana Melissa Vallecilla y su tercera heredera es la pequeña Cattleya, hija del corto matrimonio que el rapero tuvo con Yailin ‘la más viral’.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues durante el 2022, Anuel AA fue demandado por la colombiana Melissa Vallecilla, asegurando que el cantante no quería conocer ni reconocer a su bebé.

Sin embargo, tras el escándalo y críticas de sus seguidores por darle la espalda a la bebé, en abril del 2023, el puertorriqueño publicó en su cuenta de Instagram unas imágenes con la pequeña Gianella, asegurando: “no puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija, es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez y me abrió los ojos a que tenía que estar presente”.

Desde entonces, el cantante boricua ha compartido con sus seguidores, por medio de redes sociales, los momentos tan especiales que vive al lado de sus descendientes. razón por la cual, sus seguidores han aplaudido la evidente conexión que tiene con los pequeños.